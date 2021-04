Gérard Darmon au festival de Cannes en 2019 — LAURENT VU/HAEDRICH JEAN-MARC/SIPA

La photo n’est pas restée longtemps sur Instagram, mais elle a eu le temps de provoquer de vives réactions. Sur cette photo désormais supprimée, Gérard Darmonapparaît grimé en noir. « Othello pour Marleau… ! », a écrit le comédien de Family Business qui sera bientôt dans un épisode de Capitaine Marleau, la série policière de Corinne Masiero.

Si l’acteur a affirmé faire référence à Othello ou le Maure de Venise de William Shakespeare, les internautes y ont vu, de leur côté, un blackface (maquiller son visage en noir). Une pratique jugée raciste qui remonte aux « minstrel shows » américains nés dans la première partie du XIXe siècle, des spectacles pendant lesquels des Blancs se noircissaient le visage pour jouer des Noirs et se moquer d’eux.

« Je suis un acteur libre »

Face aux nombreuses réactions indignées, Gérard Darmon a tenté de s’expliquer en commentaires. « Qu’est-ce qui vous arrive ? Je vous parle d’Othello de Shakespeare. Laurence Olivier. Orson Welles. Pierre Brasseur (le père de Claude) et une multitude d’autres, a-t-il insisté. De quoi vous me parlez avec les blacks faces. Alors, calmez-vous, ne me faites pas ce procès et s’il reste un peu de temps, (re) lisez Shakespeare. Je suis un acteur libre et si un jour je veux faire un biopic sur Mao Tsé-Tung, Je le ferai ».

Certains internautes ont rappelé que Shakespeare décrit Othello comme le « Maure de Venise », le personnage pouvait aussi bien être originaire d’Afrique du Nord que d’Afrique Subsaharienne. Gérard Darmon a fini par supprimer le cliché de son compte Instagram sans pour autant éteindre la polémique. Sur Twitter, des captures d’écran continuent d’être partagées.

Plusieurs célébrités ont été épinglées ces dernières années pour avoir arboré un « blackface », notamment Antoine Griezmann qui s’était déguisé en joueur de basket afro-américain.