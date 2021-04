Rendez-vous avec Bénabar pour son nouvel album — Eric Dessons/JDD/SIPA

Invité samedi d’On refait la télé sur RTL, Bénabar s’est exprimé au sujet des Victoires de la musique. Confirmant avoir éprouvé « un plaisir un peu malsain devant le naufrage », le chanteur a poursuivi sur un ton un peu plus grave, ne cachant pas son énervement. « Il faut quand même que ça s’arrête tous ces gens qui prétendent faire la pluie et le beau temps, qui ne font que tricher sur la météo, qui sont entre eux », décrit-il avant de qualifier les Victoires de la musique de « cérémonie parfaitement corrompue ».

« Si tout le monde était respecté, le palmarès n’aurait pas été le même »

Le chanteur, qui ne souhaite d’ailleurs plus faire partie des nommés, est revenu sur le mépris de la cérémonie et du palmarès. « Je n’ai pas trouvé ça bien qu’il n’y ait pas de victoire de la scène, parce qu’il y a des gens qui ont tourné cette année et c’est eux qu’il fallait récompenser. Il fallait récompenser un tourneur qui est dans la difficulté plutôt que de parler entre deux petits fours…, a-t-il insisté. Là, c’était encore une fois la preuve d’un petit groupe qui a pris le contrôle et qui confisque en prétendant être la musique. Il n’y avait rien pour les rappeurs, ceux qui font du métal, si tout le monde était respecté, le palmarès n’aurait pas été le même ».

Bénabar a sorti un neuvième album, Indocile heureux, au mois de janvier.