Gims, Dadju et Slimane reprennent « Belle », le tube de «Notre-Dame de Paris » — Capture ecran YouTube

Celle-là, cette reprise, vous ne vous attendiez pas forcément, mais elle est là. Le tube Belle, extrait de l’incontournable comédie musicale made in France, Notre-Dame de Paris , revient dans les bacs, et surtout sur les plateformes de streaming, avec une reprise à trois voix par Gims, Dadju et Slimane. Les chanteurs remplacent ainsi Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori pour une version et un clip très personnels.

Ecrite par Luc Plamondon et composée par Richard Cocciante, la chanson originale est restée 18 semaines d’affilée en tête des ventes en 1998, un record battu seulement deux ans plus tard par Mambo N°5 et ses 20 semaines. Le single n’en reste pas moins le plus vendu de la décennie 1990 et le troisième le plus vendu de tous les temps avec près de 2,5 millions d’exemplaires. Pas sûr que le nouveau trio atteigne les mêmes sommets.