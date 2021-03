L’œuvre "Bourgeois Bust-Jeff and Ilona", un autoportrait en marbre de l’artiste Jeff Koons avec sa muse la Cicciolina sera exposée cet été à Rennes. — ALBERTO PIZZOLI / AFP

Malgré le contexte sanitaire, la grande exposition d’art contemporain de la Collection Pinault aura bien lieu cet été à Rennes.

Elle se déroulera du 12 juin au 29 août au Couvent des Jacobins et sera gratuite pour les moins de 26 ans.

Les œuvres de 57 artistes seront exposées avec notamment Jeff Koons ou Damien Hirst, véritables stars de l’art contemporain.

Au vu du contexte sanitaire, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera l’été culturel. Si certains organisateurs d’événements ont déjà tiré un trait sur 2021, d’autres préfèrent rester optimistes. Annulée l’an dernier, la grande exposition d’art contemporain de la Collection Pinault devrait ainsi avoir lieu cet été à Rennes avec une ouverture au public prévue le 12 juin.

Baptisée Au-delà de la couleur, elle aura cette année pour thème le noir et le blanc, les couleurs du célèbre Gwenn Ha Du. L’exposition, qui se tiendra jusqu’au 29 août au Couvent des Jacobins, réunira 57 artistes internationaux et une centaine d’œuvres. Toutes sont issues de la collection Pinault, le milliardaire breton étant à la tête d’une des plus importantes collections d’art contemporain au monde.

La statue du coup de boule de Zidane sur Materazzi devant Beaubourg, à Paris, en 2013. - LEWIS JOLY/SIPA

Tout l’été, le public pourra ainsi découvrir les œuvres de véritables stars comme Jeff Koons ou Damien Hirst, dont les créations s’arrachent pour plusieurs dizaines de millions d’euros. D’autres artistes de renommée internationale seront également exposés comme le peintre et photographe américain Man Ray, Daniel Buren, Pierre Soulages, Henri Cartier-Bresson ou Raymond Depardon. Même Zidane sera de la partie avec la sculpture d’Adel Abdessemed, qui reproduit le coup de tête donné par Zizou à Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006, qui sera exposée.

Gratuit pour les moins de 26 ans

En parallèle de l’événement, le musée des Beaux-Arts de Rennes accueillera l’exposition La couleur crue. Elle se focalisera sur le lien qui unit la matière et la couleur avec les travaux d’une quarantaine d’artistes qui seront présentées. La billetterie pour ces deux expositions ouvrira début mai avec un tarif adulte fixé à 10 euros. Elles seront par ailleurs accessibles gratuitement aux moins de 26 ans, la ville et la métropole souhaitant « marquer leur soutien à la jeunesse en cette période difficile ».

Covid oblige, les visites des expositions seront également « organisées autour d’un protocole spécifique respectant les recommandations sanitaires en vigueur ». En 2018, la première exposition de la Collection Pinault avait accueilli plus de 93.000 visiteurs dans la capitale bretonne.