Image de la Japan Expo en 2017. — EREZ LIGHTFELD/SIPA

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de pop culture japonaise. Le festival Japan Expo à Paris, prévu mi-juillet, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison des incertitudes liées au contexte sanitaire, ont annoncé ce mardi les organisateurs.

« Les conditions actuelles, sans surprise, ne permettent pas d’envisager cette édition », ont-ils indiqué dans un communiqué. « Le contexte était impossible en 2020 et il l’est toujours en 2021 : il nous reste quatre mois et on n’a pas assez de certitudes sur les conditions qui permettraient un tel événement », a affirmé l’un des cofondateurs, Jean-François Dufour.

« Ce sont normalement 70.000 personnes par jour en intérieur »

Son collègue Thomas Sirdey a estimé que les exigences posées aux organisateurs de festival en France (jauge de 5.000 personnes en extérieur, distanciation de deux mètres entre places assises) ne permettaient pas d’avoir une édition satisfaisante.

«Japan Expo attire des gens de toute la France voire de l’Europe, et du Japon bien entendu. Ce sont normalement 70.000 personnes par jour en intérieur, 250.000 visiteurs au total, et beaucoup de brassage et de rencontres. Une édition dans des conditions dégradées n’était pas la bonne formule », a-t-il souligné.

Japan Expo compte tenir ses éditions 2022 à Marseille (Parc Chanot) en février et à Paris (Parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis). Les organisateurs revendiquent la place de « troisième salon de France », avec 20 salariés, 450 saisonniers, 900 stands et 5.000 exposants. La société organisatrice, Sefa Event, qui « n’a plus d’activité depuis la fin de Japan Expo Sud en mars 2020 », survit grâce aux aides publiques et aux fonds investis par ses actionnaires, ont-ils indiqué.