POULE AUX OEUFS D'OR Il est déjà au travail sur une adaptation d’un prélude à « Game of Thrones », « House of the Dragon », qui se déroule 300 ans plus tôt

George R. R. Martin lors de la cérémonie des Emmys Awards en 2019 à Los Angeles. — Jordan Strauss/AP/SIPA

George R. R. Martin est loin d’avoir dit son dernier mot. Le père de l’univers de Game of Thrones, a signé un accord de cinq ans avec la chaîne de télévision HBO pour y développer de « nouveaux contenus », qui pourraient inclure de nouvelles aventures mettant en scène héros et dragons dans le monde de Westeros.

Martin, dont la série de romans a donné lieu à la série à succès Game of Thrones, est déjà au travail sur une adaptation d’un prélude à la série, House of the Dragon, qui se déroule 300 ans plus tôt. La série dérivée est annoncée pour 2022.

59 Emmy Awards pour « Game of Thrones »

Le groupe WarnerMedia, qui possède HBO, a annoncé lundi dans un communiqué à l’AFP que l’auteur avait signé « un contrat global d’une durée de cinq ans » pour « développer du contenu pour HBO et HBO Max », service de vidéo à la demande de la chaîne. Le communiqué ne précise toutefois pas si ce contrat porte sur d’autres projets se situant dans l’univers de Game of Thrones. Mais la saga a connu un tel succès dans ce monde, avec 59 Emmy Awards à son tableau de chasse en l’espace de huit saisons, que des séries dérivées semblent inévitables.

D’après le magazine spécialisé Hollywood Reporter, le contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars inclurait le récit de la reine-guerrière Nymeria, censée avoir régné un millénaire avant les événements de Game of Thrones, dont le titre provisoire serait 10.000 Ships.

Une avalanche de projets

Parmi les projets à l’étude dans le monde de Westeros figureraient aussi 9 Voyages, par les créateurs de la série historique Rome, et un récit sombre se déroulant dans un quartier sordide et mal famé de la ville de Port-Réal, Culpucier («Fleabottom » en version originale). Une série télévisée adaptée de Tales of Dunk and Egg, un recueil de nouvelles publiées par George R. R. Martin sur un chevalier errant et son écuyer, fait aussi l’objet de rumeurs persistantes.

Dans son communiqué, WarnerMedia confirme en revanche que l’écrivain va faire partie de l’équipe de production de deux projets HBO inspirés par des œuvres d’autres auteurs de romans fantastiques : Qui a peur de la mort ? («Who fears death ? ») de Nnedi Okorafor et Repères sur la route («Roadmarks ») de Roger Zelazny.

Martin est aussi impliqué dans l’adaptation pour Netflix d’une de ses premières nouvelles, Les Rois des sables («Sandkings ») et cette multiplication des projets fait craindre aux fans du Trône de Fer que l’auteur, âgé de 72 ans, ne puisse terminer son cycle littéraire, déjà dépassé par la série télévisée. Voilà près de dix ans que le dernier volume de la saga, A Dance with Dragons, a été publié.