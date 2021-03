Plus de 80% de Français ont lu au moins un livre en 2020. — SYSPEO/SIPA

Les Français ont lu un peu moins en 2020, mais ils ont été plus nombreux à s’y mettre. C’est l'enseignement qui ressort du baromètre « Les Français et la lecture » publié par le CNL (Centre National du Livre) et Ipsos ce mardi, rapporte Francetvinfo. La raison de cette baisse ? Notamment le télétravail et la « porosité que cela a entraînée entre la lecture liée au travail ou aux études et la lecture pour le plaisir », explique Régine Hatchondo, la présidente du CNL.

Mais si les Français sont moins nombreux à « se percevoir comme "lecteurs de livres" » (en particulier les 18-34 ans), au moins 80 % d’entre eux ont lu au moins un livre l’an dernier. « Les Français n’ont jamais autant valorisé et de manière aussi affirmée, la lecture qu’en 2020 », affirme ainsi l’étude.

Les prix ont le vent en poupe

Si les romans ont toujours une place de choix parmi ces lectures, ce sont les essais, les livres d’enquête et d’actualité qui ont gagné du terrain. L’étude note également que la bande dessinée a été détrônée de la troisième place par les livres d’histoire.

Enfin, les lecteurs ont privilégié les classiques, les grands noms ou les grands prix littéraires. Par exemple L’Anomalie d’Hervé Le Tellier, devenu en quelques mois à peine le 2e prix Goncourt le plus vendu après L’Amant de Marguerite Duras.