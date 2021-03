Ces établissements publics s'intituleront désormais — PIERRE VILLARD/SIPA

C’est officiel, les musées d'Orsay et de l’Orangerie à Paris prendront désormais le nom de Valéry Giscard d'Estaing. Le nom de l’ancien président de la République, décédé le 2 décembre dernier, sera ainsi ajouté à leurs dénominations, a expliqué un communiqué de presse du ministère de la Culture ce lundi.

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 25 mars, cet ajout « vient saluer l’engagement du Président Giscard d’Estaing en faveur de la création de cette grande institution muséale », est-il notamment écrit.

« Valéry Giscard d’Estaing a œuvré avec engagement et détermination »

Inaugurée par François Mitterrand en 1986, la gare d’Orsay a été préservée de la démolition sous la présidence de Georges Pompidou, et classée monument historique dans le but de la transformer en musée. « La décision officielle d’engager les travaux et de dédier ce musée aux arts du XIXe siècle a relevé de l’action déterminante du président Valéry Giscard d’Estaing en 1977 », explique le communiqué. Le musée de l’Orangerie a quant à lui été rattaché à l’établissement public en 2010.

« Homme de culture, passionné par l’art et la littérature du XIXe siècle, Valéry Giscard d’Estaing a œuvré avec engagement et détermination pour la naissance du musée et suivi son développement. Ce geste patrimonial et architectural était d’une grande audace, mêlant préservation d’un monument historique et sa transformation en musée », estime le ministère de la Culture.

Le changement de dénomination « l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing », sera acté prochainement par un décret en Conseil d’Etat.