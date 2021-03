Le rappeur Lil Nas X. — Matt Baron/REX/SIPA

En fin de semaine dernière, Lil Nas X, auteur du succès planétaire Old Town Road, a dévoilé le spectaculaire clip de Montero (Call Me by Your Name). Mêlant références bibliques et mythologiques dans un univers queer et fantasy, le rappeur se met en scène tantôt ange ou démon, et y affirme son homosexualité.

Si la vidéo a été saluée par de nombreux internautes et culmine déjà à plus de 30 millions de vues sur YouTube, elle n’a pas été au goût de tout le monde, rapporte plusieurs médias dont BFMTV. Lil Nas X a ainsi été accusé par le rappeur britannique Mint Chip de corrompre la jeunesse, une attaque à laquelle a très vite répondu l’artiste.

Une lettre adressée à lui-même

« Le système cible les enfants. Les fans de Lil Nas X sont principalement des enfants. Ils ont fait la même chose avec Miley Cyrus après Hannah Montana », a écrit Mint Chip sur Twitter. « Il n’y a aucun système. J’ai pris cette décision de créer ce clip, je suis un adulte. Je ne vais pas passer ma carrière à essayer de plaire aux enfants. C’est ton travail », lui a répondu Lil Nas X.

Dans un tweet publié le jour de la sortie du clip, le rappeur avait publié un message très personnel adressé au jeune Montero, qui n’est autre que son vrai prénom. « J’ai écrit une chanson avec notre nom dedans. Cela concerne un mec que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous nous étions promis de ne jamais faire de coming out public, de ne jamais être "ce" genre de personne gay, nous nous étions promis de mourir avec ce secret, mais cela va permettre d’ouvrir des portes à beaucoup d’autres personnes queer, et leur permettre de vivre tout simplement », écrivait-il notamment.