BD Comme les quatre derniers tomes, ces aventures seront signées par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

Les éditions Albert-René lèvent le voile sur le prochain opus des Gaulois. Prévu pour le 21 octobre prochain, le 39e tome s’intitulera Astérix et le Griffon. Il sera signé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, scénariste et dessinateur des quatre dernières aventures.

Comme le précise francetvinfo.fr, ce nouveau tome aura un tirage exceptionnel de plus de cinq millions d’exemplaires.

« Albert nous a fait confiance pour respecter les valeurs des personnages »

Si très peu d’éléments ont été dévoilés sur l’intrigue de ces nouvelles aventures, on devine par le titre que nos deux amis partiront à la recherche du Griffon, créature légendaire mi aigle mi lion. Une « quête épique et parsemée d’embûches », a précisé Jean-Yves Ferri au site d’infos.

Il s’agira du tout premier tome d’Astérix et Obélix publié après la mort d’Albert Uderzo, décédé en mars 2020. « Albert nous a fait confiance pour respecter les valeurs des personnages qu’il a créés avec René Goscinny, nous poursuivrons en son absence la mission qu’il nous a confiée avec ce nouvel album dont nous espérons qu’il fera la joie des lecteurs », ont expliqué Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.