Vianney à la cérémonie des NRJ Music Awards à Paris, en 2020. — Laurent Vu/NMA2020/SIPA

Une confidence inattendue. Invité de Sept à Huit sur TF1 ce dimanche soir, Vianney​ a confié qu’il pense mettre définitivement fin à sa carrière « bientôt ». « La musique, c’est ce qui fait qui je suis, mais ce pour quoi je mourrais, ce sont les miens évidemment », insiste le chanteur.

A la question de savoir s’il envisagerait de ne plus être sur le devant de la scène, il n’hésite pas une seconde. « Je sais que ça s’arrêtera, même définitivement bien. Je le ressens. Je sais que le jour où j’aurai des enfants, je n’aurai pas envie de tenir ce rythme-là, d’une vie de chanteur. Il faudra juste que je trouve des équilibres pour continuer à être heureux, en faisant des choses que j’aime, mais en ayant assez de temps et de présence pour les gens que j’aime ».

Au début de l’année 2019, il avait fait une pause médiatique et scénique pour « retrouver un peu d’ombre et de calme ». Comme beaucoup d’autres artistes, il n’a pas toujours bien vécu la pression du succès. Mais on ne devrait pas le voir disparaître tout de suite. Entre son troisième album, N’attendons pas, et ses débuts en tant que coach de The Voice sur TF1, il reste très présent médiatiquement.