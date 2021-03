Hadley Robinson, Vivian, dans «Moxie» — NETFLIX © 2020

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Un souffle de révolte avec « Moxie » sur Netflix

Réalisé par la géniale Amy Poehler (Parks and Recreation), le teen-movie Moxie donnerait presque envie de retourner au lycée pour prendre les armes (façon de parler). Vivian, une élève discrète pour ne pas dire invisible, décide de lancer un journal anonyme, Moxie, pour dénoncer le sexisme et la masculinité toxique qui gangrènent le lycée. Un vent de révolte souffle sur les élèves et libère la parole des adolescentes, fatiguées d’être réduites à des objets sexuels. Un feel good movie qui fait le lien entre différentes générations de femmes et qui reprend les bases du féminisme (pour ceux qui vivent dans une grotte depuis 2017). Parfait pour un dimanche soir.

Le docu choc « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » sur MyCanal

C’est le documentaire choc sur le journalisme sportif qui a fait l’effet d’une dynamite au moment de sa diffusion la semaine dernière. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, coréalisé par Marie Portolano, ancienne journaliste de la chaîne cryptée en partance pour M6, et Guillaume Priou, retrace plus de quarante ans de lutte pour la parité dans ce secteur très masculin. A travers les témoignages d’une dizaine de journalistes sportives, dont Estelle Denis, Nathalie Iannetta ou Isabelle Ithurburu, le documentaire dévoile les coulisses d’un milieu ultra-sexiste. Entre petites phrases méprisantes, commentaires sur le physique et appels au viol sur Twitter, ces femmes affrontent, souvent la boule au ventre, un quotidien extrêmement violent.

L’adolescence difficile dans « Le nouveau » sur Amazon prime video

Quand on dit que le monde des enfants est impitoyable… Le nouveau, réalisé par Rudi Rosenberg, raconte la dure rentrée des classes de Benoît. Rejeté par la bande des cools, il se retrouve coincé avec les nazes qui s’avèrent beaucoup plus rigolos que prévu. Dans la veine des Beaux gosses, Le nouveau brosse un portrait bienveillant et hilarant d’une bande de marginaux. A mourir de rire.

« Le cœur sur la table » réinvente les histoires d’amour sur Binge Audio

Admettez qu’un week-end sans podcast, ce n’est pas vraiment un week-end. Si vous n’avez pas encore écouté Le cœur sur la table, rattrapez votre retard de toute urgence. La nouvelle production signée Victoire Tuaillon, derrière le célèbre Les couilles sur la table, sur Binge Audio, explore, toujours sous l’angle du féminisme, les injonctions à être en couple et décortique ce qui se joue derrière nos attirances. La journaliste propose un format hybride, proche du formidable Un podcast à soi (Arte Radio), qui mélange témoignages intimes à paroles d’experts. Vous regarderez votre couple ou votre célibat différemment et c’est tant mieux.