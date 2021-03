Rone en live en mars 2021 au théâtre du Châtelet. — Mathieu Zazzo pour ARTE Concert

Imaginez que vous ayez quelques morceaux de musique électronique que vous adorez, et que l’artiste qui les a composés ait décidé d’inviter la crème de la crème des chanteurs et chanteuses que compte l’Hexagone, pour y poser leur voix. C’est un peu le cadeau que l’artiste Rone, récemment primé d’un César de la meilleure musique pour la BO du film La Nuit venue, vient de faire à ses fans.

Rone & Friends, qui sort ce vendredi 26 mars, reprend et transforme en chansons la plupart des morceaux instrumentaux de l’album Room with a View, en y ajoutant les voix de Georgia, Dominique A, Odezenne, Camélia Jordana, Jehnny Beth, Flavien Berger, Yael Naim et d’autres encore. Avec aussi quelques musiques inédites, composées pendant un confinement que Rone, alias Erwan Castex, a décidé de prendre du bon pied. Interview optimiste.

Comment est née l’idée de Rone & Friends ?

C’est un album qui n’était pas prévu du tout, ce n’était pas un enfant désiré ! Même si aujourd’hui je l’adore. Ce qui était prévu c’était une belle et grande tournée du spectacle Room with a view avec le collectif (LA) HORDE et le Ballet national de Marseille. Tout s’est effondré comme un château de cartes, je me suis retrouvé comme tout le monde confiné, isolé et un peu désœuvré. Je voyais les dates qui s’annulaient, on ne savait pas encore combien de temps cela allait durer. C’était une époque où je ne pouvais même pas aller dans mon studio. Il y a une phrase qu’on a souvent entendue, mais qui moi m’a fait du bien : « La vie n’est pas d’attendre que l’orage passe, mais c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » Je ne voulais pas attendre de remonter sur scène, il fallait faire autre chose. Et c’est vrai que c’est un album de confiné, qui n’aurait jamais vu le jour dans un autre contexte. Le fait que ce soit un album de collaborations par exemple n’est vraiment pas un hasard, j’avais besoin de contacts même à distance. C’était un ping-pong avec les artistes, j’envoyais une instru, ils me renvoyaient leur voix. On a vraiment appris à danser sous la pluie.

Les instrumentales sont presque toutes extraites de Room with a View, mais il y a quelques inédits…

Oui, le morceau avec Alain Damasio et la chanteuse Mood par exemple, d’où est parti tout l’album. J’avais une base de ce morceau, avec la voix d’Alain, et cette espèce d’échange érotique avec Mood, je me suis dit que j’allais le finir. Et en parallèle j’échangeais avec [la chanteuse] Yael Naim et Casper Clausen, le chanteur danois du groupe Efterklang, que j’avais rencontré à Berlin. Je lui ai proposé de poser sa voix sur un morceau de l’album Room with a view qui lui parlait, il a choisi Human, et tout à coup le morceau a pris une autre dimension. Et j’ai demandé la même chose à Yael Naim, elle a choisi Solastalgia. Je me suis retrouvé avec trois morceaux, et ça a commencé comme ça. Et tout en faisant ça, je composais quand même un peu de musique, et ça a donné par exemple L’orage le morceau avec Laura Etchegoyhen. Et puis il y a des morceaux que j’ai retravaillés. Dominique A pose sa voix sur Babel, mais quand je l’ai reçu j’ai eu envie de remodeler un peu le morceau.

Vous vous êtes déjà prêté à cet exercice d’offrir votre musique aux mots, avec l’écrivain Alain Damasio notamment. Là, c’était de multiples chanteurs et chanteuses. Qu’est-ce que cela change, dans votre façon de travailler ?

C’est deux exercices complètement différents. Quand je fais de la musique instrumentale, il y a une espèce de liberté totale, grisante, excitante, vertigineuse aussi parfois, on peut se perdre un peu. Et tout à coup pour travailler avec quelqu’un, il faut laisser la place à l’autre, mais garder son identité quand même, c’est tout un équilibre à trouver. Tout à coup on se met au service d’une voix, il s’agit de composer autour, de la mettre en valeur, de l’arranger, parfois de fusionner avec elle. Yael Naim par exemple, a la capacité de faire de longues vocalises qui deviennent presque comme des nappes, j’adore essayer de les mélanger avec mes nappes électroniques. Pour d’autres comme Alain Damasio et Dominique A il y avait quelque chose du texte qui m’intéressait beaucoup.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour attribuer telle musique à tel chanteur ou chanteuse ? Quand vous pensiez à des artistes, vous vous disiez « tel chanteur, c’est pour ce morceau-là » ?

Oui pour quelques artistes, par exemple Dominique A, je l’entendais sur le morceau Babel. Cette rythmique de morceau qui défile, j’imaginais sa voix dessus, et effectivement il est venu se poser dessus exactement comme je l’imaginais. Mais il y en a d’autres, je ne savais pas où les emmener. Jehnny Beth par exemple, je lui ai envoyé tout l’album Room with a view, et je lui ai demandé s’il y avait un morceau qui lui parlait plus qu’un autre, et elle a choisi Sophora japonica, un morceau très épuré. C’est la première fois qu’elle chante en Français, elle chante en anglais d’habitude, je ne m’y attendais pas du tout, c’est un énorme cadeau, c’est une preuve de confiance, elle m’a dit que c’était étrange pour elle. Georgia c’est pareil, je la voyais vraiment sur Ginkgo Biloba, j’avais l’impression que c’était une instru qui avait un potentiel pop, et c’est vraiment ce qu’elle a ramené. Et c’est ce que me permettent ces collaborations-là, d’aller vers d’autres territoires.

On devine que vous ne vous êtes pas trop ennuyé pendant le confinement, mais tout de même, comment l’avez-vous vécu ?

Le spectacle s’est arrêté brutalement, j’étais plongé dans cette expérience collective, cette période de création avec (LA) HORDE, c’était un des plus beaux moments de ma vie. Donc tout d’un coup cela a fait un contraste chaud – froid très intense, et puis je suis tombé malade dès la première semaine du confinement, du covid. J’ai traîné au lit quatre ou cinq jours, et puis après très rapidement je me suis relevé. L’album Room with a view est sorti pendant le confinement, et ça m’a fait beaucoup de bien d’avoir plein de bons retours sur le disque et le spectacle. Et puis cet album Rone & Friends qui m’a aidé à passer ce confinement de manière plus agréable. Quand j’ai la tête dans le son je suis dans une bulle qui me protège de tout, donc cela allait. Je suis privilégié de ce point de vue là.

Et puis vous avez été primé aussi aux César pour une musique de film !

Oui ! [pour la BO du film « La Nuit venue », qui a obtenu le César de la meilleure musique] Alors cette musique-là je l’ai faite avant le confinement. C’est une surprise dingue. C’est fou de recevoir ce prix. Mais c’était un gros pari parce que c’est le premier long métrage du réalisateur Fréderic Farrucci, et il est complètement inconnu. Mais son scénario était génial, et lui humainement est super. C’était une époque où on me proposait pas mal de choses et je ne pouvais pas tout accepter. Donc pari gagné !

Pendant le confinement j’ai fait une autre musique de film, je n’ai pas trop le droit d’en parler, ce que je peux dire c’est que c’est un des trois réalisateurs avec lequel je rêvais de travailler, donc je me sens très très chanceux. Ce qui m’a sauvé c’est la création, mais cela va au-delà du confinement. De manière générale c’est cela qui me fait vivre et me rend heureux.

Et comment vivez-vous en tant qu’artiste les annonces du gouvernement de reconfiner ?

Encore une fois je me sens privilégié, je m’en sors, je fais des musiques de film, je fais moins de concerts, mais je ne suis pas à plaindre. Je pense plutôt aux techniciens du spectacle vivant, et puis aux jeunes artistes émergents. J’ai des bons copains qui allaient sortir leur premier disque juste avant le confinement, c’est une période très dure pour les nouveaux artistes. Et en même temps j’ai du mal à parler de cela, parce que je suis encore plus bouleversé par le monde hospitalier. On m’a reproché de ne pas avoir fait de discours aux César pour défendre la cause des musiciens, mais j’ai du mal avec cette idée que les musiciens doivent défendre les musiciens, les gens du cinéma, le cinéma… Moi celles à qui je pense beaucoup, ce sont les infirmières, ça doit être dingue et terrible. Évidemment une salle de concert c’est hyper important, c’est un moment où l’humanité se réconcilie. Mais il faut voir le truc dans sa globalité aussi.

On peut savoir avec quels nouveaux projets vous comptez vous occuper pendant ce nouveau confinement ?

J’ai plein de projets en cours, normalement fin juin si tout se passe bien je suis censé retrouver les danseurs du ballet national de Marseille, on est censé faire le spectacle à Fourvière, et en juin aussi j’ai une création avec un orchestre symphonique. Et puis j’espère remonter sur scène un jour !