Bertrand Tavernier a reçu cinq César tout au long de sa carrière — BERNARD BISSON/JDD/SIPA

Réalisateur et scénariste multi-récompensé, il était aussi un ogre de cinéphilie. Bertrand Tavernier est mort a annoncé l’Institut Lumière de Lyon, qu’il dirigeait, ce jeudi. Il avait 79 ans.

« Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l’Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier », a tweeté l’institution dédiée au 7e art.

Né en avril 1941 à Lyon, le berceau du cinéma qui est toujours restée sa ville d’attache, Bertrand Tavernier a signé une oeuvre riche en films marquants ayant rejoint la liste des classiques du cinéma français.

Outre L'horloger de Saint-Paul - tourné dans le quartier lyonnais évoqué dans le titre -, lauréat du Prix Louis-Delluc en 1973, citons, Que la fête commence et Capitaine Conan, qui lui ont valu deux César du meilleur réalisateur, ainsi que Le Juge et l'Assassin, Un dimanche à la campagne dont il a signé les scénarios récompensés aux César. Il y a aussi La Vie et rien d'autre, Bafta du meilleur film étranger en 1990, L'Appât, Ours d'or à Berlin en 1995 ou bien encore L.627, un polar dont l'influence a rejailli sur l'ensemble des fictions policières françaises. Quai d’Orsay, sorti en 2013, est son dernier long-métrage.



