Soprano dans son clip « Près des étoiles » — Capture d'écran/YouTube

Ça ressemble à un bond en arrière de près de quarante ans et pourtant, si vous décidez de regarder le nouveau clip de Soprano, vous ne tomberez pas dans une faille spatio-temporelle. Par contre, le chanteur qui vient tout juste d’être élu « personnalité préférée des enfants de 7 à 14 ans », a décidé de rendre hommage aux années 1980 avec Près des étoiles, le premier titre de son nouvel album.

Un single aux sonorités qui rappellent immédiatement la chanson Plus près des étoiles, interprétée par le groupe Gold et sortie en 1985. Cette ressemblance entre les deux morceaux n’est pas qu’une coïncidence puisque chacun des éléments du clip de Soprano est empreint de nostalgie. Un poster de Lionel Richie, un vieux poste de radiocassette et la présence de Didier Bourdon sont censés rappeler cette époque, le tout dans un univers très similaire à celui de Stranger Things.

Un album avant la tournée des stades

La chanson Près des étoiles devrait figurer dans le prochain album de Soprano, Chasseur d’étoiles, dont la date de sortie n’a toujours pas été dévoilée mais qui est prévue pour 2021.

Après cela, le chanteur entamera une tournée des stades de cinq dates. Elle passera par Lausanne, Lyon, Bordeaux, Marseille et Paris en juin et juillet 2022.