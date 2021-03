Neymar lors du match PSG-OL au Groupama Stadium en mars 2021 — ALLILI MOURAD/SIPA

Le foot s’empare de Fortnite. Et qui de mieux que Neymar pour incarner ce tournant ? Après avoir « recruté » l’an dernier le rappeur Travis Scott, le jeu poursuit son mercato avec la superstar du foot. Un partenariat amené à faire des petits à l’avenir dans le sport « en 2021-2022 » pour enrichir son univers au-delà de la « battle royale », explique son éditeur Epic Games.

Si la musique et le cinéma ont intégré le jeu en 2020, c’est au tour du sport d’y prendre pleine place en 2021. Une année riche en compétitions de premier plan avec l'Euro, la Copa America ou encore les JO de Tokyo. « Le sport tient une grande place dans la vie de nos joueurs, c’est très important pour nous d’avoir un représentant sportif dans le jeu », confie Nate Nanzer, responsable des partenariats mondiaux d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite.

Pour lancer la sixième saison du chapitre 2 du jeu, Epic Games va donner la possibilité à ses 350 millions d’utilisateurs de « débloquer » l’avatar de Neymar et d’incarner le numéro 10 brésilien dans le jeu. « De la même manière que dans Fortnite, vous pouvez jouer en tant que Batman, Deadpool, Iron Man ou certains héros emblématiques des films, des livres et de la télévision, vous pourrez désormais jouer avec l’un des plus grands joueurs de football du monde », explique Nate Nanzer.

Un choix d’image (très) stratégique

Pour Epic Games, qui voulait « placer la barre très haut » dans son choix d’égérie sportive de Fortnite, le partenariat avec Neymar « fait sens » pour « plusieurs raisons ». Fan de jeux vidéo qui diffuse ses parties en direct sur Twitch, Neymar est surtout « l’une des personnalités les plus suivies sur Instagram » avec près de 150 millions d’abonnés, rappelle Nate Nanzer. « Le football est stratégiquement très important pour nous parce que nous sommes un jeu mondial avec une énorme base de joueurs au Brésil, en Europe, où le football n’est pas seulement un sport, mais un mode de vie », ajoute-t-il.

Après avoir signé un partenariat avec la ligue professionnelle de football américain NFL fin 2018, Fortnite a accéléré dans le football début janvier 2021 en proposant à ses joueurs d’acquérir des skins aux couleurs de 23 clubs comme Manchester City, la Juventus ou encore l’AC Milan. « Si vous êtes un grand fan de football, vous pouvez montrer votre soutien à votre équipe dans Fortnite comme vous le faites dans la vraie vie lorsque vous marchez dans la rue avec un "kit" aux couleurs du PSG », souligne Nate Nanzer.