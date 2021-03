ENCHERES Le volume est composé de trois ouvrages du poète de la Renaissance : Le Bocage, Les Quatre Premiers Livres des Odes et Le Cinquième Livre des Odes

Portrait posthume du poète Pierre de Ronsard par l'Ecole de Blois. — Musée des Beaux-arts, Blois

Les poèmes de Pierre de Ronsard sont toujours au goût du jour. Un volume rare composé de recueils de poésies de l’auteur a été acheté aux enchères pour 218.750 euros, très au-dessus d’une estimation entre 60.000 et 80.000 euros, a annoncé mardi la maison Christie’s. La reliure d’époque, d’un luxe exceptionnel, réalisée dans un atelier parisien pour le bibliophile Pierre de Brisay de Denonville, a justifié ce prix élevé.

Ce volume était composé de trois ouvrages du célèbre poète de la Renaissance datant de 1553-1555 : Le Bocage, Les Quatre Premiers Livres des Odes et Le Cinquième Livre des Odes qui était orthographié à l’époque « Cinqieme ». Il faisait partie de la première partie de la vente de la bibliothèque du collectionneur suisse Jean Paul Barbier-Mueller, décédé en 2016. Le total de la vente, mardi à Paris, a atteint 1,583 million d’euros.

La BNF sur les rangs

Un ensemble de cinq tomes des œuvres de Ronsard, paru en 1571, est quant à lui parti pour 175.000 euros. Et le livre que le collectionneur genevois considérait comme « le plus beau » de sa bibliothèque, Les Hymnes (1555), toujours de Ronsard, pour 110.000 euros. Autre volume acquis pour une grosse somme : La deffence, et illustration de la Langue Francoyse de Joachim du Bellay en 1549, pour 162.500 euros.

« Les bibliophiles étaient tout à fait conscients de la qualité de la collection, bâtie avec l’érudition et la passion de Jean Paul Barbier-Mueller », a commenté le responsable de la division livres de Christie’s Paris, Adrien Legendre. La Bibliothèque nationale de France (BnF) a effectué deux préemptions pour enrichir son fonds, avec des œuvres de poètes peu connus. Cent quatrains de Guy du Faur de Pibrac (1579), dont il s’agissait visiblement du seul exemplaire connu, a coûté 3.250 euros. Et l’un des deux exemplaires connus des Erreurs amoureuses de Pontus de Tyard (1553) a été acheté pour 15.625 euros.