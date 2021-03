UNIVERS CANON Absent du grand écran pour encore longtemps, « Star Wars » squatte maintenant le petit, et tente de se réinventer sur le papier avec une série de romans et comics

« Star Wars » ouvre une nouvelle page avec des romans et comics sur l'avant Skywalker et la Haute République — © & TM 2021 Lucasfilm Ltd.

L'Ascension de Skywalker concluait quarante ans de Star Wars au cinéma, et en attendant de nouveaux films, la saga se réinvente à la télévision... et en librairie.

La Haute République ouvre une nouvelle page, et remonte le temps, avec une série de romans et de comics interconnectés et développés sur plusieurs années.

Le premier roman, La Lumière des Jedi, sort jeudi aux éditions Pocket.

« La saga Skywalker touche à sa fin. » Lors de sa promo, L'Ascension de Skywalker préparait bien les esprits, le film de J.J. Abrams ne clôturait pas seulement la nouvelle trilogie (ou postlogie), mais bien les trois trilogies, neuf épisodes, et donc toute la saga des Skywalker, d’Anakin à Rey, qu’il s’agisse d’un nom de naissance ou d’emprunt. L'avenir de Star Wars allait donc enfin pouvoir explorer d’autres galaxies, ères, personnages… sauf que The Mandaloriana prouvé que Disney et Lucasfilm, et peut-être les fans, n’étaient pas prêts. Avec également l’annonce de nouvelles séries sur Obi-Wan, Boba Fett, Lando, Ahsoka, etc. Qui dit Star Wars, dirait forcément Guerre des clones, Empire galactique, Nouvelle République… Et la Haute République alors ?

Il y a bien longtemps, dans une période lointaine

Situé 200 ans avant l’Episode I, cet âge d’or de la République et des Chevaliers Jedi est aussi le titre donné à une nouvelle épopée Star Wars, pour l’instant entièrement littéraire, avec des romans et des comics interconnectés et publiés chez différents éditeurs, sur plusieurs années. Le premier, La Lumière des Jedi, sort jeudi aux éditions Pocket. Si des oeuvres ont déjà exploré l’avant et après Skywalker, le rachat de Lucasfilm par Disney en 2012 a rendu ces histoires caduques, ou plutôt non-canoniques, et appartenant aux « Star Wars Légendes ».

Avec Star Wars : La Haute République, anciennement Project Luminous, Disney et Lucasfilm ont offert à des auteurs et autrices appréciées des fans (Charles Soule, Justina Ireland, Cavan Scott…) de partir de zéro, ou presque, et d’explorer une ère méconnue, où la paix règne sur la galaxie, la République est plus forte que jamais et les Chevaliers Jedi veillent. Une gigantesque station spatiale, le Flambeau Stellaire, est sur le point d’être inauguré et doit lancer l’exploration de la Bordure Extérieure. Mais plusieurs menaces se réveillent aux confins de l’espace, du côté obscur de la Force, avec les Nihils, un groupe de pirates, les Drengir, plantes carnivores, et surtout l’annonce d’un événement marquant mais encore mystérieux, la Grande Catastrophe.

De nouveaux héros pour de nouveaux fans

Cette nouvelle page de la saga est aussi et surtout l’occasion de présenter de nouveaux héros et héroïnes, à l’instar du jeune Jedi Vernestra Rwoh et de l’inventrice Avon Starros dans le roman jeunesse Une Epreuve de courage, le 31 mars à la Bibliothèque verte, du jeune Padawan Reath Silas dans le roman En Pleines Ténèbres, le 22 avril chez Pocket, ou encore l’apprentie Jedi Keeve Trennis dans le comics La Haute République, le 5 mai chez Panini Comics. Sans oublier de nouveaux sabres lasers, vaisseaux spatiaux…

A n’en pas douter, il s’agit de créer de nouvelles générations de fans, mais les anciens (qui a dit les parents ?) seront également au rendez-vous, et Disney et Lucasfilm ne comptent pas les lâcher. En effet, La Haute République est d’ores et déjà prévue de s’étaler sur trois phases (coucou Marvel) et donc plusieurs années. Et si elle était annoncée comme 100 % littéraire, cette épopée et période sera finalement explorée sur le petit écran dans une future série Disney+, The Acolyte. Avant un film sur le grand ?