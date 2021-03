Soprano lors d'un concert à Nice, en 2017. — SYSPEO/SIPA

« C’est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. » La réplique sarcastique visant Soprano dans le film Tout simplement noir, reste d’actualité. L’artiste marseillais trône à la tête du classement des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans pour la deuxième année consécutive. Bigflo et Oli et Eric Antoine complètent le podium de ce sondage réalisé par Ipsos pour Le Journal de Mickey.

Dans le numéro à paraître mercredi, on découvre que l’acteur Jean-Paul Rouve et l’animateur scientifique Jamy Gourmaud s’adjugent respectivement les quatrième et cinquième places. « On observe une montée en puissance des personnalités de la télé, effet des confinements successifs comme Eric Antoine, Jamy Gourmaud et aussi Denis Brogniart à la sixième place », souligne Le Journal de Mickey.

Kylian Mbappé recule de dix places

« Avec la crise sanitaire, les compétitions sportives n’ont pas eu lieu et les sportifs descendent du podium : Kylian Mbappé chute de la troisième à la treizième place et Paul Pogba perd neuf places », ajoute le magazine.

Côté parité, les personnalités féminines ne commencent à apparaître qu’à la septième place avec les chanteuses Angèle et Louane (17e), suivies de Vitaa (26e) et la comédienne Mimie Mathy (30e). Cette étude Ipsos a été réalisée du 8 au 15 février auprès de 400 enfants représentant les 7-14 ans qui se sont prononcés à partir d’une liste de 85 personnalités francophones ayant fait l’actualité au cours de 2020.