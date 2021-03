JEUNESSE Beau succès de librairie, « Le Grimoire d’Elfie » emmène petits et grands lecteurs sur les routes de France pour une aventure de magie, de quotidien et de livres

Le Grimoire d’Elfie, aux éditions Drakoo, est la nouvelle bande dessinée de Chistophe Arleston (Lanfeust), avec Audrey Alwett au scénario et Mini Ludvin au dessin

Une histoire de magie, de mystère et d’humain, à bord d’une librairie itinérante, avec dans ce premier tome un arrêt sur une île bretonne

Son univers évoque le cinéma de Hayao Miyazaki et la série Harry Potter

Un peu de sang de dragon séché, un soupçon de salive de salamandre des volcans, une pincée de poudre de perlimpinpinette… Dans les recettes de potion magique, tout est une question de dosage, et il en va de même pour les histoires et aventures fantastiques. Un peu de Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki, un soupçon de Club des Cinq, une pincée de Harry Potter, voici la formule magique du Grimoire d’Elfie aux éditions Drakoo, nouvelle bande dessinée de Christophe Arleston (Lanfeust), avec Audrey Alwett au scénario, Mini Ludvin au dessin et Hélène Lenoble aux couleurs. Un succès de librairie déjà écoulé à plus de 15.000 exemplaires et prévu sur plusieurs tomes.

L’amour et la magie des livres

Avec sa couverture chatoyante et son effet vieux livre, Le Grimoire d’Elfie n’aura pas de mal à attirer l’oeil des enfants et adolescents, à qui il s’adresse en priorité. La BD met d’ailleurs en perspective cet amour des livres et de la lecture. Depuis la mort de leur mère, Elfie et Magda vivent avec leur tante acariâtre, jusqu’au jour où leur grande soeur revient de Londres avec un bus anglais transformé en librairie itinérante. Et c’est parti pour un tour de France, avec un premier arrêt sur une île bretonne secouée par de vieilles rancoeurs autour d’un timbre perdu.

Qu’il s’agisse la vie à trois ou de l’ancrage régional, le récit se préoccupe avant tout des relations humaines, entre bienveillance, inclusivité mais aussi douceur et dureté de la vie, selon les moments, selon les enfants. La découverte que Magda a perdu une jambe et porte une prothèse est ce point de vue une réussite, à la fois scène du quotidien et début de réponse d’un mal-être, d’une solitude. Elle aussi veut partir à l’aventure.

Les petits riens de tous les jours

Et la magie dans tout ça ? Pas d’école de sorciers ou de superpouvoirs, le merveilleux vient toujours éclairer l’humain, par touches, à l’image du grimoire dont Elfie tire sa magie et qu’elle doit nourrir d’histoires. Encore et toujours la littérature. « J’avais depuis longtemps envie d’écrire pour la jeunesse, raconte Christophe Arleston dans le dossier de presse. Retrouver la fraîcheur et l’enthousiasme qu’on a la première fois qu’on lit L’île au trésor, un Club des Cinq ou Charlie et la chocolaterie. Avec Audrey, on a décidé de transmettre à notre héroïne notre passion commune : les livres. » Mini Ludvin ajoute avoir puisé aux sources de ce qui la passionnait quand elle avait l’âge d’Elfie, comme les animés japonais de magical girls. « Je me suis également attaché à donner vie aux petits riens de tous les jours, qui font tout le sel d’une bonne histoire. »

Son dessin, plein de vie comme Elfie, finit par emporter lecteurs et lectrices, et leurs parents, sur le chemin de l’aventure, avec d’ores et déjà deux nouvelles destinations, le Luberon pour le tome 2, et l’Alsace ensuite, avec couvent de sorcières et marché de Noël. « Je crois que ce bus n’a pas fini de sillonner les routes », conclut Arleston.