Aya Nakamura aux Victoires de la musique en février 2021. — LAURENT VU/SIPA

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Le documentaire « Where Love Lives » sur les pouvoirs du dancefloor

Danser fait du bien au moral, mais pas seulement. Mis en ligne jeudi sur YouTube, le documentaire Where Loves Lives retrace l’histoire du dancefloor et revient sur ses extraordinaires pouvoirs : la libération des corps ou encore l’acceptation de soi. « J’ai toujours été fasciné par les effets positifs de la musique et des communautés qui se développent autour d’elle, explique le réalisateur Brilliams en note d’intention […] Chacun a son propre voyage sur la piste de danse et son propre voyage d’expression de soi pour naviguer ». Dans ce documentaire, de grandes figures de la nuit comme Honey Dijon, Kathy Sledge ou Kiddy Smile témoignent et « explorent la manière dont les personnes "en marge de la société" sont accueillies sans condition au centre du dancefloor, qu’elles soient gay, lesbienne, transgenre, peu importe votre couleur de peau. Mieux même, la scène clubbing leur permet de briller et s’exprimer comme nulle part ailleurs », explique le communiqué de presse. Un doc à voir gratuitement par ici.

France Culture laisse parler les femmes

Disponible depuis le 8 mars, une série documentaire sous forme de podcast sur France Culture, donne la parole aux femmes, celles « que l’on entend habituellement peu dans les médias ». « Elles, ce sont des adolescentes que l’on espère voir grandir dans une société différente, des dames qui ressemblent à nos grands-mères, ou d’autres qui ne se disent pas féministes. Des femmes qui se lèvent tôt et d’autres qui se couchent tard », expliquent sur le site de la radio les productrices Marine Beccarelli, Léa Capuano, Pauline Chanu et Maïwenn Guiziou. Les huit épisodes de 30 minutes de la série Laisse parler les femmes, réalisée par Annabelle Brouard, sont à (ré) écouter par ici.

Aya Nakamura « Fly » aux Galeries Lafayette

Pour son tout dernier clip, Aya Nakamura a investi un lieu déserté depuis plusieurs semaines : les Galeries Lafayette à Paris. On la retrouve au sommet, sous la magnifique coupole du grand magasin, pour une version symphonique de Fly. L’occasion de redécouvrir la beauté architecturale du lieu, transformé ici en un véritable opéra. Et une nouvelle preuve du talent d’Aya Nakamura, qui du haut de sa plateforme aérienne, se dévoile une fois encore magistrale.