Recherche et définitions du mot « clavardage » dans le « Dictionnaires des francophones » le 16 mars 2020 — Caputre d'écran

À l’occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, le Ministère de la Culture lance le Dictionnaire des francophones, parrainé par Leïla Slimani. Ce projet de dictionnaire en ligne, participatif, a pour objectif de proposer mots, expressions et définitions venus de toute la francophonie soit de 52 pays, 112 localisations et de 300 millions de locuteurs répartis sur tous les continents. Avec ses 500 000 termes de départs et son million de définitions, ce dictionnaire se propose de s’enrichir à mesure que la francophonie elle-même évolue.

Usages, temps, mélanges régionaux… Le français n’a de cesse de se modifier et de s’enrichir. Cet éclectisme caractéristique, on le retrouve dans le sens de certains mots qui diffère parfois totalement d’un endroit du monde à l’autre !

20 Minutes a feuilleté (enfin, scroller en fait) ce dictionnaire pour découvrir 10 mots et expressions particulières – et souvent méconnues de ceux qui ne pratiquent que le français standard hexagonal – venus de régions françaises, mais aussi du monde francophone européen, africain, océanien ou encore américain.

« Saper »

On pense immédiatement à la définition classique de Saper : « détruire les fondements d’une croyance, d’une idée, d’une civilisation… ou d’un bâtiment ». Plus familièrement, on pense à « s’habiller » avec « se saper ». Au Sénégal, au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou en Centrafrique, on reste sur cette idée d’habillage mais en y ajoutant l’idée d’élégance, de beaux habits. Et puis… au Canada, cela signifie mâcher ou boire bruyamment ! Surprise !

« Gazer »

Dans l’hexagone, le sens le plus commun de « gazer » serait celui d’intoxiquer quelqu’un avec un gaz asphyxiant. On peut être aussi étonné de découvrir que cela peut signifier par exemple « fumer une cigarette », « s’enivrer » ou encore « faire part de l’exaspération qu’une personne peut ressentir face à un autre camarade »… Vous découvrirez peut-être aussi qu’au Québec « gazer » veut dire « faire le plein d’essence » et en Côte d’Ivoire « sortir en boîte de nuit » !

« Une disquette »

Une « disquette » ou « petit disque souple enfermé dans une enveloppe rigide, utilisé en informatique comme moyen amovible de stockage d’information ». Ne soyons pas crédules, s’il n’y avait qu’un seul sens, ça ne serait pas drôle ! Une disquette c’est aussi le « baratin destiné à draguer les filles ». Au Sénégal c’est devenu une manière de désigner tout simplement une « jeune fille attirante » ou « une jeune fille, jeune femme, mince et qui s’habille et se comporte de manière résolument moderne ». Glissement de sens des plus intéressant.

Il ne faut pas zwanzer avec le fanafody

Mélange avec d’autres langues et cultures, emprunts et métamorphoses lexicales, néologismes… D’autres mots ou expressions peuvent ne rien vous évoquer du tout de prime abord, c’est l’occasion de les découvrir !

« Essencerie » ? Une station-service au Canada, au Sénégal ou au Tchad ! « Bobette » ? Une petite culotte au Québec. « Fanafody » ? Un remède traditionnel ou un philtre à Madagascar. « Zwanzer » ? Plaisanter en Belgique. « Avoir la bouche sucrée » ? Au bénin, « être bavarde » ou, en Côte d’Ivoire, « être beau parleur, mielleux, persuasif ». « Chichi fada » ? Expression marseillaise signifiant « ne pas arriver à être en érection ».

Issus du français standard mais tout aussi étranger à nos oreilles, on trouve aussi dans le Dictionnaire des francophones des mots que personne (ou presque) n’utilise jamais… Donc, pour information, la « cuniculiculture » c’est l’élevage de lapins pour les gens smart. Et un « cucurbitaciste » désigne une personne qui collectionne les étiquettes de melons – passion insoupçonnable mais il faut croire que c’est plus répandu qu’on ne l’imagine avec un mot précis pour qualifier cette pratique… De quoi enrichir considérablement vos parties de Petit-bac ou de Scrabble.