Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Un bêtisier de feu

Valérie, accusée de flatulences intempestives, la fête de la Jean Guil, les séances chez le psy… Les scènes cultes de La Flamme diffusée en fin d’année dernière sur Canal + sont innombrables et, à leur évocation, celles et ceux qui l’ont suivie ont souvent du mal à réprimer ne serait-ce qu’un sourire. Les fans pourront s’offrir quelques fous rires de rab car le bêtisier de cette première saison a été mis en ligne sur MyCanal. En tout, une grosse demi-heure de répliques bafouillées, de zygomatiques incontrôlables, et d’humour absurde.

Une pandémie de science-fiction

Il y a dix ans Perfect Sense sortait dans les salles dans une relative discrétion. Ce film de David Mackenzie avec Ewan McGregor et Eva Green dans les rôles principaux mélange histoire d’amour et film catastrophe. L’action se déroule dans un futur proche. Le monde est frappé par une épidémie qui voit celles et ceux qui en sont atteints perdre leurs cinq sens progressivement, à commencer par l'odorat… Diffusé récemment sur Arte, ce long métrage qui prend une résonance particulière de nos jours est disponible gratuitement sur le site de la chaîne.

L’Islande sur la route de l’Eurovision

L’an passé, Dadi Freyr et son groupe avaient été sélectionnés pour représenter l’Islande à l’Eurovision. Ils faisaient même figure de favoris, leur chanson, Think About Things, dépassant largement le cercle des fans pour faire le tour de la planète. « C’est touchant de voir des gens du monde entier s’amuser sur ce morceau. Je n’aurais jamais imaginé que cela atteindrait les continents américain, asiatique ou africain », avait confié l'artiste à 20 Minutes. Mais en raison de la pandémie, le concours avait été annulé. En mai, les nonchalants et géniaux islandais auront une nouvelle chance de défendre les couleurs de leurs pays puisqu’ils ont été reconduits pour cette édition. Leur nouvelle chanson, 10 Years, a été dévoilée samedi. Quelques jours plus tôt, la chaîne islandaise RUV a mis en ligne gratuitement sur YouTube, et avec des sous-titres en anglais, un documentaire en deux parties sur cette aventure musicale pas banale.