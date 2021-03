L'équipe du film «Adieu les cons», Nicolas Marie, Virginie Efira et Albert Dupontel. — Jean Michel Nossant/SIPA

Sept nominations, sept victoires. Albert Dupontel a remporté vendredi pour la première fois de sa carrière le César du meilleur film pour Adieu les Cons. Cette comédie, qui a vu sa carrière en salle brisée par le deuxième confinement après avoir rassemblé 700.000 spectateurs en une semaine, a fait carton plein vendredi aux César avec sept récompenses. A l’Olympia, la cérémonie a, sans surprise, été dominée par la pandémie, notamment avec la mise à nue de Corinne Masiero en soutien aux intermittents.

Outre le César du meilleur film, Adieu les cons a remporté celui du meilleur second rôle masculin, a été le choix des lycéens et a valu à Albert Dupontel, qui a brillé par son absence vendredi soir à l’Olympia, celui du meilleur réalisateur, récompense qu’il avait déjà obtenue en 2018 pour Au revoir là-haut.

Adieu les cons, c’est ainsi que se termine le message pré-enregistré par JB (Albert Dupontel lui-même), à l’attention des collègues de l’obscure administration où il travaille, avant de se tirer une balle dans la tête. Mais perdant parmi les perdants, JB rate même son suicide : la balle passe à côté, traverse la cloison et finit sa course dans l’open space.

Dupontel absent

A quelques mètres de Suze Trappet (Virginie Efira), malade en phase terminale qui n’a qu’un souhait avant de mourir : retrouver un fils auquel elle a donné vie sous X, à l’adolescence. Il accepte de l’aider et leur duo deviendra trio lorsque les rejoindra un archiviste aveugle, M. Blin, interprété par l’un des acteurs fétiches de Dupontel, Nicolas Marié.

Encore une fois chez le perfectionniste auteur de Bernie et de 9 mois ferme, aucun détail n’est laissé au hasard, surtout s’il peut être l’objet d’une blague, acide de préférence : si M. Blin a perdu ses yeux, c’est à cause d’un tir de LBD et il en a développé une hantise de la police, objet de gags récurrents.

Sans temps mort, le film suit pendant 01H30 la quête désespérée du trio, menée par une Virginie Efira déterminée. Jusqu’à un final dans lequel Dupontel n’hésite pas à injecter une dose inattendue de romantisme, puis de tragique.