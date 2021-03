Cette rencontre est un montage créé par un artiste. — Capture d'écran Twitter

Michael Jackson et Notorious B.IG. partageant un repas ? La photo est devenue virale au lendemain de l’anniversaire de l’assassinat du rappeur américain.

L’image, trompeuse, est un montage de l’artiste Vemix.

Cet artiste s’est spécialisé dans ces détournements.

« Deux légendes », « incroyable », « ils pèsent des millions mais j’ai l’impression qu’ils sont chez tatie Régine là »… Une photo de Michael Jackson et Notorious B.IG., posés dans des fauteuils fleuris sentant bon le rétro autour d’un repas, est devenue virale sur Twitter le lendemain de l’anniversaire du décès du rappeur, assassiné le 9 mars 1997.

Toutefois, plusieurs éléments mettent la puce à l’oreille sur l’authenticité de l’image, comme l’ont noté des internautes : la jeunesse de Michael Jackson sur la photo laisse penser que celle-ci a été prise dans les années 80, alors que la carrière de Biggie a décollé dans les années 90.

Ce montage a été imaginé par l'artiste Vemix. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Le montage est l’œuvre de Vemix. Le 9 mars, cet artiste, dont l’identité est inconnue, a publié une série de photos détournées en hommage au rappeur. The Notorious B.I.G. y apparaît aux côtés de Beyoncé, Frank Sinatra ou Kurt Cobain et 2pac. Il avait d’ailleurs déjà publié ce détournement il y a un peu plus d’un an sur son compte.

Vemix s'est fait une spécialité de ces détournements de photos de musiciens. Un de ses montages avec 2pac et Donald Trump avait été déjà repris au premier degré. Snoop Doog a reposté un montage le montrant avec Kurt Cobain, sans que l’on ne sache si le rappeur s’est fait avoir ou s’il était au courant de la supercherie.

Sur la photo d’origine, Michael Jackson pose seul

Pour créer ce montage, Vemix est parti d’une photo de Michael Jackson, où le chanteur est attablé seul. La photo fait partie d'une série prise en 1984 par le photographe Sam Emerson.

L’image de Notorious B.I.G est tirée d’une photo non datée du rappeur avec sa femme Faith Evans. Un journal australien l'attribue à Lamont Mosley.

De leur vivant, Michael Jackson et Biggie avaient collaboré sur le titre This time around, paru en 1995 sur l’album HIstory. Le chanteur avait également repris une performance du rappeur sur son album Invincible, sorti en 2001.