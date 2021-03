Le groupe Galasy ZMesta, choisi pour représenté la Biélorussie à l'Eurovision 2021. — Capture d'écran

Mardi, la Biélorussie a officialisé la candidature du groupe Galasy ZMesta pour l’Eurovision 2021.

De nombreux internautes ont réagi dans la foulée à la chanson Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You) en soulignant son sous-texte politique.

Ce jeudi, l’UER, qui chapeaute le concours, confirme que ce morceau n’est « pas éligible » pour l’Eurovision « sous sa forme actuelle ».

La Biélorussie va-t-elle être disqualifiée de l' Eurovision 2021 ? L’Union européenne de radiotélévision (UER), qui chapeaute le concours, a informé la délégation de ce pays que la chanson qu’elle a soumise cette année n’est « pas éligible » pour la compétition « sous sa forme actuelle » car elle enfreint le règlement interdisant tout message de nature politique.

Le morceau en question, intitulé Ya Nauchu Tebya (I’ll Teach You)​ (« Je t’apprendrai »), interprétée par le groupe Galasy ZMesta, a été révélé mardi via le site et la chaîne YouTube de l’Eurovision [elle a depuis été supprimée des deux supports] et a d’emblée suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, dont le lancement de plusieurs pétitions​ exigeant l’exclusion de cette candidature.

« Tu n’as qu’à m’obéir »

De nombreux internautes ont pointé le message politique diffusé en sous-texte de cette chanson. « Regarde devant, oublie le passé […], efface les excroissances de l’histoire […] Sans le passé, tout sera simple, tu n’as qu’à m’obéir », chante par exemple le groupe dans le premier refrain (traduit ici approximativement à partir d'une traduction en anglais​).

Ces paroles prennent un sens bien particulier dans le contexte biélorusse. Depuis le mois d’août, cette ex-république soviétique est le théâtre d’une contestation de masse conséquente suite à la réélection d’Alexandre Loukachenko avec 80 % des voix. L’Union européenne a refusé de reconnaître les résultats de ce scrutin présidentiel qu’il juge « truqué ». La question du non-respect des droits humains sur place est également préoccupante. En novembre, l’ONU accusait notamment les autorités biélorusses de détention arbitraire et de torture à l’encontre des manifestants et opposants.

Aussi, depuis le mois d’octobre, l’UE impose des sanctions au président du régime autoritaire, à son fils, ainsi qu’à des ministres, des hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprise et des sociétés soutenant la violente répression des manifestations populaires contre la fraude électorale. A la fin du mois dernier, elle a prolongé jusqu’en février 2022 ces sanctions visant exactement 88 personnes et consistant en un gel des avoirs et à une interdiction de voyager dans les vingt-sept pays membres de l’Union européenne.

Une remise en cause de la «nature non-politique» de l’Eurovision

Ces tensions géopolitiques on ne peut plus sérieuses trouvent donc une résonance dans le cadre a priori anecdotique qu’est le concours Eurovision. Dans le communiqué publié ce jeudi, l’UER dit avoir « scruté de près la chanson de la Biélorussie » et avoir conclu qu’elle « mettait en cause la nature non-politique » de l’événement. Elle ajoute que les « dernières réactions suscitées » risquaient de nuire à la réputation de la compétition. L’organisme a ainsi demandé que le diffuseur biélorusse BTRC, en charge de la candidature pour l’Eurovision, « soumette une version modifiée ou une nouvelle chanson » conforme au règlement. Sinon, le pays sera « disqualifié » de cette édition.

Le groupe Galasy ZMesta n’a pas été sélectionné par hasard. « Le candidat choisi a choqué tout le monde. Une fois de plus, nous avons la preuve qu’être "loyal" est plus important que d’avoir du talent et de faire de la musique de qualité », a réagi mercredi sur son compte Instagram le duo VAL. Ce duo, qui avait été désigné pour représenter la Biélorussie à l’Eurovision 2020 n’a pas été reconduit cette année car la BRTC a jugé qu’il n’avait « aucune conscience » après qu’ils ont soutenu publiquement les manifestations anti-Loukachenko. Leur exemple en est un parmi d’autres des conséquences essuyées par plusieurs artistes biélorusses ayant pris position contre le pouvoir en place.

Des précédents

Ce n’est pas la première fois qu’une chanson pose problème à l’Eurovision en raison de sa nature politique, réelle ou supposée. En 2009, la Géorgie s’était retirée du concours, organisé en Russie, après que la chanson We Don’t Wanna Put In (entendre « We don’t wanna Putin », « On ne veut pas de Poutine ») a été retoqué par l’UER.

En 2015, année de la commémoration des cent ans du génocide arménien, le groupe Genealogy, composé d’artistes de la diaspora arménienne, avait dû changer le titre de sa chanson - Don’t Deny (« Ne niez pas ») - pouvant être perçue comme une adresse aux négationnistes - fut ainsi rebaptisée Face The Shadow (« Affronte l’ombre »).