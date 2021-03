La Warner Bros a décidé de supprimer de son catalogue l’un des personnages créés en 1945 par le dessinateur Chuck Jones : Pépé le putois. La petite moufette noire et blanche, personnage des dessins animés Looney Tunes aux côtés de Bugs Bunny ou encore Daffy Duck, est caractérisée par son odeur pestilentielle, son fort accent français, et surtout son obsession pour la gent féminine. Coupé au montage du prochain film Space Jam 2, la bestiole est accusée de perpétuer la culture du viol.

L’affaire commence dans un édito du journaliste Charles M. Blow paru dans le New York Times du 3 mars, commentant le retrait outre-Atlantique de plusieurs livres pour enfants du Dr. Seuss, accusé de perpétuer des stéréotypes raciaux.

Dans cet article, le journaliste américain estime que d’autres personnages de cartoon sont problématiques. Au fil de ses apparitions lorsqu’il poursuit de ses ardeurs la malheureuse Pénélope la chatte, il est a minima un dragueur lourd, souvent un harceleur et parfois un agresseur sexuel. Il normalise ainsi la culture du viol.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR