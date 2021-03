BROADWAY Le studio Level Forward va mettre en musique le roman de Walter Tevis « The Queen's Gambit », paru en 1983

Anya Taylor-Joy dans Le jeu de la dame, sur Netflix — Netflix

D’abord Netflix puis Broadway ! Après la série à succès diffusée sur la plateforme de Los Gatos, le roman de Walter Tevis The Queen’s Gambit (Le Jeu de la dame, en français), paru en 1983, qui retrace l’histoire de Beth Harmon, jeune prodige des échecs dans les années 1960, va être adapté en comédie musicale par le studio Level Forward.

C’est « un privilège pour Level Forward d’être aux manettes de l’adaptation de The Queen’s Gambit sur scène, à travers l’art si apprécié et durable qu’est la comédie musicale », a déclaré dans un communiqué la PDG de Level Forward, Adrienne Becker, et la productrice Julia Dunetz

« Cette histoire fait écho à nos luttes contemporaines »

Et d’ajouter : « Cette histoire fait écho à nos luttes contemporaines pour l’égalité des sexes et l’égalité raciale, et nous avons hâte de travailler sur ce projet ». Les détails concernant le casting ou l’équipe de production artistique n’ont pas encore été dévoilés.

Produite par Netflix, Le jeu de la dame, créée par Scott Franck, a été la minisérie la plus regardée du streamer en novembre 2020. La série a déjà remporté de nombreux prix, dont le Critic’s Choice Award et le Golden Globe de la meilleure actrice pour Anya Taylor-Joy, l’interprète de Beth Harmon.