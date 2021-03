Booba vient de sortir son tout dernier album, intitulé — @Marcello Peschiera

Ce vendredi, sort « Ultra », le dernier album de Booba.

Comme l’affirme le rappeur, il s’agit de son ultime projet, qui signe ainsi la fin de sa carrière.

Mais que va devenir l’artiste désormais ?

Certains le redoutaient, d’autres l’attendaient, et ce jour est finalement arrivé. Ce vendredi, Booba a dévoilé Ultra, son tout dernier album, l'ultime projet de sa carrière entamée il y a plus de 20 ans. Le rappeur tire sa révérence avec 14 morceaux, dont sept feats avec certains artistes qu’il produit lui-même. L’album se termine d’ailleurs par celui avec Bramsito, au titre sans équivoque Dernière fois : « Laissez-moi penser qu’ils seront sauvés, prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi/Laissez-moi chanter la liberté, l’illégalité une dernière fois », entonne le duc dans le refrain.

S’il ne ferme pas complètement la porte à la musique, ne s’interdisant pas de sortir des sons de temps en temps, Ultra annonce bel et bien une retraite anticipée. « C’est vrai, c’est le dernier. Le 10e je pensais que c’était le bon moment. J’ai donné ce que j’avais à donner. J’ai fait beaucoup de fêtes, de guerres, je pense que c’est le temps de se reposer, de transmettre, passer plus de temps à la production », a-t-il expliqué jeudi soir sur le plateau de TPMP.

Mais que va devenir Booba désormais ? Va-t-il se la couler douce et multiplier les croisières en Méditerranée comme tout bon retraité qui se respecte ? Ou va-t-il organiser des compétitions de bridge avec d’autres artistes au repos bien mérité, les anciens Daft Punk par exemple ? On ne sait pas, tout est possible. Et c’est tout ce qu’on lui souhaite, même si visiblement il a d’autres projets.

Booba le producteur

L’artiste ne s’en cache pas, c’est du côté de la production qu’une partie de son temps sera consacrée désormais. Rien de très étonnant, puisqu’il s’attelle depuis quelques années déjà à cette activité par le biais de ses labels 92i, 7 Corp et le tout dernier né La Piraterie Music. Son dernier album Ultra représente d’ailleurs un bel inventaire des artistes qu’il produit, avec entre autres SDM, JSX, Dala et la jeune chanteuse Elia. Et il faut reconnaître que Booba a plutôt le nez creux pour repérer et apporter de la force aux jeunes talents. S’ils ne font plus partie de la famille professionnelle de Booba, Damso et Shay notamment, lui doivent leurs premiers grands succès.

Booba et le petit écran

C’est dans un domaine un peu plus surprenant que Booba pourrait briller prochainement. Comme il l’a révélé dans l’émission C ce soir, sur France 5, il planche actuellement sur l’écriture d’une série avec un ami, où il jouerait. « Je n’ai pas un premier rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio, explique-t-il. Donc je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur. » Si aucun détail supplémentaire n’a été révélé, il faut reconnaître que cette série à de quoi attiser la curiosité. Tout comme son projet d’un The Voice « à [sa] sauce ». Interrogé par Cyril Hanouna sur une éventuelle participation au télécrochet de TF1, l’artiste a répondu envisager de lancer sa propre émission pour révéler de jeunes talents. Sans toutefois en dire plus, malheureusement. L’avenir nous réserve donc quelques surprises.

Booba l’influenceur ?

Et si Booba consacrait désormais une partie de son temps à faire la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux ? Banni d’Instagram, l’artiste a depuis investi Twitter, où il tweete occasionnellement en rafale, et plus vite que son ombre. Cette semaine il a aussi fait une apparition sur TikTok, dans une vidéo d’influenceurs reprenant en play-back son titre Validé, rapportait Booska-p. Une première avant de se lancer lui-même ? On ne sait pas de quoi l’avenir sera fait, mais on voit difficilement Booba sortir complètement des radars.