L’Arménie ne participera pas à l' Eurovision 2021. AMPTV, le service public arménien, a annoncé ce vendredi son retrait du prochain concours, le justifiant par « les récents événements et le court délai de production, entre autres raisons objectives. »

En novembre, l’Arménie s’était désengagée au dernier moment de l’Eurovision Junior en raison du conflit l'opposant à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.

After careful and detailed discussions, the #ArmPublicTV decided to withdraw from the @Eurovision 2021,considering the latest events,the shortness of production time as well as other objective reasons that make the proper participation of Armenia at ESC2021 impossible. pic.twitter.com/NEoxwlnHi3