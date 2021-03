Lous and The Yakuza à la conquête de l’Italie. La chanteuse belgo-congolaise a chanté ce jeudi sur la scène du Festival de Sanremo, l’événement musical le plus important de la chanson italienne. Elle a repris Mi sono innamorato di te («Je suis tombé amoureux de toi »), succès de Luigi Tenco, avec Gaia, l’une des vingt-six candidates de cette édition 2021.

Nommée le mois dernier en catégorie révélation féminine aux Victoires de la musique, Lous and The Yakuza, est la seule artiste non-italienne à s’être prêtée au jeu des duos dans le cadre de cette troisième soirée au cours de laquelle les artistes en lice devaient se produire sur une reprise d’un classique du répertoire italien.

Io ho ancora i brividi.

E non lo dico tanto per dire, ma perché è realmente così.

Mi è arrivata tutta l'emozione di Gaia e Lous, mi sono emozionata con loro.

Il pezzo, si sa, è magnifico e loro lo hanno interpretato benissimo.#gaiagozzi #Sanremo2021 pic.twitter.com/ILCHeFiJen — Cside🌊 (@___DoubleC) March 5, 2021

« Splendides et sublimes »

Les deux femmes, face à face, ont interprété cette chanson d’amour, y ajoutant quelques paroles en français. Leur prestation (visible en intégralité par ici) a inspiré des commentaires enthousiastes sur les réseaux sociaux. « J'en ai encore des frissons. (...) J’ai ressenti toute l’émotion de Gaia et Lous, et cela m’a émue. La chanson, on le sait, est magnifique et elles l’ont très bien interprétée », a tweeté une internaute. « Gaia et Lous, impeccable, vraies et authentiques », saluait un autre. « J’ai les larmes aux yeux. C’était élégant et très délicat, cette chanson est très difficile, elle est comme du cristal, il faut la chanter avec un tact et une délicatesse absolues. Splendides et sublimes », pouvait-on lire également entre autres messages élogieux.

Lous and The Yakuza a ainsi été découverte par de nombreux Italiens et Italiennes, mais elle n’est pas complètement inconnue de l’autre côté des Alpes. Son premier single, Dilemme, y a été sacré disque de platine. Fin février, elle a sorti un titre inédit, Je ne sais pas, interprété en compagnie du rappeur Sfera Ebbasta, l’un des artistes transalpins les plus populaires actuellement.

Fabien Randanne