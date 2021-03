TELEVISION Le 9 mars prochain sera lancée dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence la chaîne locale d’information en continu BFM Dici

Illustration micro et camera de la chaine d information BFMTV — ALLILI MOURAD/SIPA

La petite sœur locale de BFMTV débarque bientôt dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-de-Haute-Provence​. Le 9 mars prochain marquera la naissance de la chaîne locale d’information en continu BFM Dici, dernière-née du réseau BFM Régions.

Succédant à Dici TV, BFM Dici s’adressera dès 17 heures aux 300.000 habitants de ces deux départements. La chaîne sera aussi disponible sur le canal 31 de la TNT, les box des opérateurs et sur le Web.

Bientôt une antenne à Marseille ?

BFMTV a affiché son ambition dans l’information locale en lançant BFM Paris dès 2016, puis BFM Lyon en 2019, suivi de BFM Grand Lille et BFM Grand littoral en 2020. Entre septembre et décembre, 2,7 millions de téléspectateurs par semaine et près de 920.000 par jour ont regardé ces quatre télés locales, selon des données de Médiamétrie.

La couverture de BFM dans le Sud-Est sera complète avec l’arrivée d’Azur TV, qui comprend trois chaînes à Marseille, Toulon et Nice, et dont le rachat, annoncé par Altice en février, reste soumis à autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel.