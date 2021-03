Vous les avez sûrement vues pulluler sur les réseaux sociaux, ces photos personnelles, portraits de maîtres et autres images d’archives prenant vie quelques secondes, tels des GIF. Une prouesse technologique que l’on doit au site MyHeritage et à son application Deep Nostalgia, à base d’intelligence artificielle et de deep learning. L’idée est d’animer des images statiques, et par la même occasion, de faire revivre les morts dans un délire à la Black Mirror.

J'ai essayé MyHeritage avec Arthur Rimbaud

Le bas du visage des photos reste très statique...#DeepNostalgia pic.twitter.com/HSQZOfNmN1 — Bérénice H (@BHartrig) February 26, 2021

AI will be upon us sooner than you think. Monalisa animated by AI. #DeepNostalgia pic.twitter.com/u4XZvE8Ib6 — Roflindian (@Roflindian) March 2, 2021

Si MyHeritage visait les photos de famille, il n’a pas fallu longtemps pour que les internautes s’amusent avec la technologie et « raniment » la Joconde, Rimbaud, l'Homme de Néandertal et même Phil Collins. Oui, ça va trop loin. Le résultat est toujours bluffant, mais aussi un peu flippant. Si l’utilisation de l’appli demande une inscription, le site promet que les photos uploadées sont ensuite effacées, dans le respect des données personnelles.

V. J.