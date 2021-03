Lyon, le 5 avril 2018. Structure de la Halle Tony-Garnier. Des questions essentielles sont abordées pour que la salle de spectacle continue à rayonner. — 20 Minutes

Elle fait partie des 15 salles de spectacles « mythiques » au monde, selon le magazine Geo. La Halle Tony Garnier de Lyon, parfois décriée en raison de la qualité sonore de ses installations, a subjugué les rédacteurs du mensuel. A tel point qu’ils l’ont désigné parmi les salles où il faut se rendre au moins une fois dans sa vie, que « ce soit pour leur histoire, leur emplacement, leur architecture ou encore les événements mémorables ».

Avec la Fenice ou le Caesars Palace

« Tour à tour usine d’armement et dépôt de munitions pendant la Première guerre mondiale, abattoir et marché aux bestiaux durant l’entre-deux-guerres, puis lieu culturel dès la fin des années 1980, la Halle Tony Garnier est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1975 », argumente le magazine. Et de poursuivre : « Cet espace fait partie des lieux qui font la renommée de Lyon, en accueillant des concerts importants, des événements dans le cadre du Festival Lumière, ou encore des émissions de télé ».

La Halle Tony Garnier figure aux côtés du Paradisio d’Amsterdam, du Madison Square Garden de New-York, de la Fenice à Venise, du Wembley Stadium à Londres, du Bolchoï à Moscou ou du Caesars Palace à Las Vegas. Mais aussi d’autres salles françaises comme l’Olympia ou le Moulin Rouge à Paris.