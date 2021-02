« Mon amie Adèle », nouvelle série à succès de Netflix, a pris les spectateurs par surprise (sur prise) — Netflix

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec « Mon amie Adèle » sur Netflix

Une mère célibataire, Louise, commence une relation avec son patron David, psychiatre et marié, puis se noue d’amitié avec la femme de celui-ci, la mystérieuse Adèle. Il faudrait en savoir le moins possible avant de commencer les six épisodes de Mon amie Adèle, nouvelle mini-série de Netflix. Présenté comme ça, le pitch annonce un énième drame psychologique et sentimental. Oui mais non. La série mélange les genres (on ne dit pas lesquels) et amène le public vers un terrain inattendu, voire surprenant. Ce n’est pas totalement réussi, souvent incohérent, parfois problématique, mais l’effet recherché semble atteint si l’on en croit les réactions sur les réseaux sociaux.

Le « meilleur » de Terrence Malick sur Amazon Prime Video

Reste à savoir ce que l’on considère comme le « meilleur » de Malick. Pour beaucoup, il s’agit de ces premiers films, les plus narratifs, La Balade sauvage et Les Moissons du ciel, pour d’autres, sa trilogie du comeback et de la contemplation, avec La Ligne rouge, Le Nouveau monde et en acmé, la Palme d’or The Tree of Life. Mais personne ne cite son triptyque moderne, composé d’A la merveille, Knight of Cups et Song to song. Leur mise en ligne sur Amazon Prime Video lundi (le 30 mars pour Song to song) est pourtant l’occasion de leur redonner une chance, voire de les réhabiliter. Il y travaille une beauté plus retorse, cachée dans la jungle de nos vies, mais lorsqu’il la trouve, c’est bouleversant.

Un bon moment avec Kyan Khojandi et ses invités

Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ? Depuis un an déjà, l’humoriste Kyan Khojandi propose avec son acolyte Navo un « bon moment ». C’est le titre de ce rendez-vous hebdomadaire sur YouTube, où ils reçoivent un ou deux invités de tous horizons artistiques, souvent comiques, de McFly et Carlito à Woodkid ou Pénélope Bagieu. Ils parlent, partagent des anecdotes, font des jeux… C’est à la fois réconfortant et passionnant.

Les courts-métrages des César 2021 sont visibles en ligne

La cérémonie des César 2021 a lieu le 12 mars prochain, et si les longs-métrages attirent toute l’attention et toutes les nominations, plusieurs courts-métrages sont mis à l’honneur, et sont visibles d’ores et déjà pour certains d’entre eux. A l’instar des beaux Je serai parmi les amandiers de Marie Le Floc’h, L’Aventure atomique de Loïc Barché et Baltringue de Josza Anjembe sur le site UniversCiné.