Le meilleur jeu de l’année 2021 va vous transformer en détective

Le Festival international des jeux (ici en 2016) ne s'est pas tenu à Cannes cette année — Hervé Fabre

Pas de tapis rouge au palais mais une cérémonie diffusée en direct sur Facebook. Privés de Croisette pour cause de Covid-19, les jurés du Festival international des jeux de Cannes, annulé en 2021, ont tout de même décerné leurs As d’or ce jeudi soir.

Et dans la catégorie reine du « Jeu de l’année », c’est un titre « innovant et magnifiquement illustré », selon le jury, qui a raflé la palme. Micromacro crime city (Blackrock Games, 25 euros), un jeu d’enquête coopératif, transforme les participants (de un à six joueurs) en détectives et les plonge dans une ville où le crime se cache à chaque coin de rue.

Dragons et conquête de l’espace au menu

Dragomino (Blackrock Games, 19,90 euros), qui « propose une expérience colorée et pleine de surprises », dixit les jurés, a lui décroché le prix « Enfant ». Le principe est simple : connectez des paysages identiques pour faire éclore un maximum de bébés dragons. Et cela se révèle aussi amusant pour les parents que pour les enfants.

Enfin, dans la catégorie « Expert », pour les joueurs plus assidus, c’est The Crew (Iello, 15 euros) qui a été couronné. Ce mini-jeu qui se dispute en parties de vingt minutes vous enverra dans l’espace, dans la peau d’astronautes en voyage vers une mystérieuse planète.

Traditionnellement visité par plus de 100.000 personnes, chaque année à Cannes, le Festival international des jeux, l’un des plus importants d’Europe, ne s’est pas tenu cette année en raison de la pandémie. Ses prix, toujours très attendus et par les fans et par les professionnels du secteur, dont les ventes ont augmenté de 10 % l’an dernier, « récompensent les meilleurs jeux de société édités et distribués dans l’Hexagone au cours de l’année écoulée », rappelle le centre de congrès.