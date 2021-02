Le festival du Bout du Monde réunit chaque année 60.000 personnes sur la presqu'île de Crozon. — Loïc Venance / AFP

Il se joue à guichets fermés depuis 2005 et attire chaque année 60.000 festivaliers sur la presqu’île de Crozon dans le Finistère. Annulé l’été dernier en raison de l’épidémie de Covid-19, le festival du Bout du Monde va devoir s’adapter cette année aux nouvelles contraintes annoncées la semaine dernière par la ministre de la Culture. Comme les Vieilles Charrues, le « Boudu » étalera les festivités sur plusieurs jours et non plus sur un seul week-end comme c’est la tradition.

Le festival, rebaptisé « Les concerts du Boudu », se tiendra ainsi du 3 au 8 août avec un format inédit. La prairie de Landaoudec, qui accueille traditionnellement le festival, devra partager l’affiche avec la chapelle de Rocamadour, l’ancienne abbaye de Landévennec ainsi que la salle L’Améthyste à Crozon où seront également organisés des concerts avec une jauge maximale de 5.000 places assises.

La programmation bientôt dévoilée

La programmation du festival sera dévoilée dans les prochaines semaines. L’équipe du festival indique par ailleurs que les places achetées pour l’édition 2020 ne pourront être valables cet été en raison du nouveau format.

Les modalités de remboursement seront communiquées au printemps au même moment que l’ouverture de la nouvelle billetterie.