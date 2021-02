L. Be.

Mathieu a été éliminé de "Top Chef". . — Marie ETCHEGOYEN/M6

Trois semaines après le retour de Top Chef, Mathieu, 22 ans, quitte le concours de cuisine de M6. Le jeune chef de la brigade bleue de Philippe Etchebest suit de près son acolyte Jarvis Scott, éliminé la semaine dernière, malgré une belle réalisation qui a séduit Andoni Aduriz, chef doublement étoilé.

« Quand j’ai vu les équipes de l’émission tristes à l’idée de me voir partir, j’ai versé une larme. Me dire que j’ai marqué cette compétition à travers mon caractère me fait chaud au cœur. C’est une victoire dont je suis très fier », a-t-il réagi auprès du Figaro avant de souligner qu’il n’a aucun regret.

Mathieu Vande Velde a fait ses classes dans des restaurants étoilés avant de devenir sous-chef à La Paix à Bruxelles. Cette année encore, la production et les membres du jury avaient promis une saison « sans commune mesure » avec les autres, notamment grâce au niveau extraordinaire des candidats et candidates qui composent le casting.