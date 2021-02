Lawrence Ferlinghetti, le poète-éditeur de la Beat Generation, est mort

Allen Ginsburg, droite, et Lawrence Ferlinghetti, gauche, le 11 août 1971 — Sal Veder/AP/SIPA

Sans lui, la Beat Generation n’aurait sans doute pas existé. Poète, libraire et éditeur, Lawrence Ferlinghetti, mort lundi à l’âge de 101 ans, était le survivant magnifique de ce mouvement de contre-culture né aux Etats-Unis dans les années 1950. Auteur d’un recueil de poésie (A Coney Island of the Mind, 1958) vendu à plus d’un million d’exemplaires – du quasiment jamais vu dans un domaine aussi confidentiel – il a été un poète majeur du XXe siècle américain.

S’il minimisait son rôle dans l’histoire de la Beat Generation et s’agaçait qu’on l’interroge toujours sur cette époque, brillante mais lointaine, il n’en était pas moins un pilier de ce groupe anticonformiste et révolté. C’est lui qui créa la mythique librairie City Lights (comme Les lumières de la ville de Charlie Chaplin), à San Francisco, laboratoire du mouvement, lui qui fut le premier à publier, dans le cadre des éditions City Lights Books, les livres de Jack Kerouac, Gregory Corso, William S. Burroughs ou Allen Ginsberg.

Jugé pour obscénité

C’est lui enfin qui, en 1957, fut arrêté et jugé pour obscénité, lors d’un procès historique (avant d’être finalement acquitté), pour avoir édité un des grands livres de la Beat Generation, Howl, long poème halluciné de Ginsberg. Lawrence Ferlinghetti est né le 24 mars 1919 à Yonkers, dans l’Etat de New York. Son père, italien, meurt avant sa naissance ; sa mère, franco-portugaise, ne supporte pas le choc et est internée en hôpital psychiatrique. Il passe son enfance en France, auprès de sa tante.

Rentré aux Etats-Unis, il participe au débarquement de juin 1944 et se retrouve, un an plus tard, à Nagasaki, en ruines après le bombardement atomique. « Cela a fait de moi un pacifiste », dira-t-il. Après la guerre, il revient à Paris grâce à une bourse et obtient un doctorat à La Sorbonne.

Jacques Prévert traduit en anglais

En 1953, il ouvre une librairie à San Francisco, entièrement consacrée aux livres de poche, où se rencontrent de jeunes écrivains qui refusent l’académisme ambiant et la « Coca-Colonisation » de l’Amérique, selon la formule de Ferlinghetti. Editeur également de Charles Bukowski ou Paul Bowles, il a traduit Jacques Prévert en anglais.

A la fois anarchiste moral et socialiste, ami des bouddhistes, doué aussi pour peindre, il fut enfin un grand voyageur. Sa vie durant, il a bourlingué de l’Australie au Vietnam, des pavés de Paris au Nicaragua en passant par le transsibérien et les routes de l’Amérique.