Affiche de la série « Black-ish » — Disney+

Disney+ lance le 23 février une nouvelle section, Star, avec des contenus destinés « aux parents et aux jeunes adultes ».

Dans son catalogue, Black-ish, une série hilarante qui permet selon son créateur de rendre plus facile la conversation sur le racisme, en « faisant passer l’information et les connaissances avec humour ».

« Il est très difficile de parler de race et de racisme parce que personne ne veut regarder la réalité en face et chacun veut être absous », estime Anthony Anderson, acteur principal et producteur de la série.



C’est l’une des séries les plus intéressantes que nous pourrons voir sur Star, dernière section née de la plateforme Disney+, qui s’est lancée le 23 février. Black-ish, lancée aux Etats-Unis en 2014, raconte l’histoire de Dre, un ancien gamin des quartiers devenu grand, qui vit le « rêve américain », avec ses quatre enfants, sa femme, son père, sa grande maison dans un quartier riche de Los Angeles, et ses dizaines de paires de baskets. Sauf qu’il se sent un peu étranger dans cette banlieue blanche, et commence à se soucier que ses enfants oublient la culture noire. C’est ainsi qu’il manque de faire une syncope lorsque son fils lui confie vouloir jouer au hockey sur gazon plutôt qu’au basket ball. Et qu’il décide de lui organiser une cérémonie de passage rituelle africaine.

Dans Black-ish, le racisme et les rapports sociaux de race ne sont pas un simple thème abordé parmi d’autres, ils sont LE thème central de la série, qui s’inspire de la vie d’Anthony Anderson, acteur principal et producteur, et de celle de Kenya Barris, réalisateur et scénariste. « Kenya a créé la série en se basant sur les conversations qu’on avait ensemble : on parlait de ce que cela faisait à nos enfants, nos épouses, nos vies, d’être le seul afro-américain dans nos quartiers, ou bien que nos enfants soient les seuls afro-américains à l'école. Et mon fils n’était pas seulement la seule goutte de chocolat de sa classe, il était la seule goutte de chocolat parmi tous les enfants de son âge ! », raconte à 20 Minutes Anthony Anderson.

« Grosses fesses, RnB et Hip-hop, c’est le domaine des noirs ! »

Black-ish explore les conséquences de l’immersion d’une famille afro-américaine dans un monde bourgeois et blanc, à la fois dans la vie quotidienne, et aussi au travail. Alors qu’il s’attend à être le premier noir à être promu parmi les cadres supérieurs de sa boîte, Dre est finalement nommé directeur général adjoint du département « culture urbaine », où il estime avoir été cantonné en raison de sa couleur de peau, pour faire, dit-il, la « marionnette ». D’autant qu’il abhorre l’expression « culture urbaine », qui lui semble avoir été inventée par les blancs expressément pour s’approprier la culture noire. « Grosses fesses, RnB et Hip-hop, c’est le domaine des noirs ! », se désole-t-il.

Black-ish réussit à aborder tous ces sujets avec une bonne grosse dose d’humour, grâce au personnage de Dre, dont on rit des inquiétudes que ne partagent pas ses enfants. Son fils par exemple ne voit aucun inconvénient à se convertir au judaïsme, si cela peut lui permettre d’organiser une bar-mitzvah pour son anniversaire. Le racisme, ses enfants ne le voient guère. « Si on ne peut pas se moquer de soi, de quoi peut-on se moquer ? » commente Anthony Anderson, pour lequel l’humour « rend plus facile le fait d’avoir certaines conversations » : « Dans Black-ish, on s’attaque à des sujets délicats, explosifs. On s’y attaque en dosant bien. On ne veut pas que les gens interprètent mal, que cela soit perçu comme trop compliqué ou étrange. En faisant passer l’information et les connaissances avec humour, cela rend plus facile la conversation sur le sujet ».

Donald Trump a jugé la série « raciste »

La série montre avec brio le décalage de vision sur la perception du racisme, quand on change de classe sociale, et de génération. Les enfants de Dre, qui n’ont connu qu’un seul président dans leur vie, ignorent que Barack Obama est le premier président noir. Pour eux, ce fait-là est quelque chose de « normal », qu’ils remarquent moins que leur père ou leur grand-père. Pour autant, les débats que Black-ish a engendrés outre-atlantique montrent que parler de racisme dans une série grand public est encore loin d’être facile. « Il est très difficile de parler de race et de racisme parce que personne ne veut regarder la réalité en face et chacun veut être absous. Certains disent "oh cela est arrivé il y a tellement longtemps, ce n’était pas ma faute, je n’en faisais pas partie, on n’a pas besoin de s’en occuper". Mais si, il faut s’en occuper, les choses ont été mises sous le tapis pendant 100 ans, et personne ne veut endosser la responsabilité de ce qui est arrivé. Parce qu’en assumant la responsabilité, on désignerait alors des coupables, que ce soit sur leurs épaules ou les épaules de leurs grands-pères. Mais la réalité c’est que le racisme est un immense problème dans le monde entier, pas seulement aux Etats-Unis », commente Anthony Anderson.

Anthony Anderson, acteur principal et producteur de la série « Black-ish », en interview avec « 20 Minutes ». - 20 Minutes / Capture

Malgré l’aspect picaresque du personnage du Dre, le fait qu’il est gentiment tourné en dérision, et que tout est fait pour le rendre au final très sympathique auprès du public, cela n’a pas empêché Donald Trump d’estimer que la série faisait preuve de « racisme au plus haut niveau ». « C’est leur opinion, et ils ont le droit, se défend Anthony Anderson. Si vous regardez notre série, vous comprendrez que cela n’a rien à voir avec cela. C’est simplement la réalité de cette famille spécifique »

« Ce n’est pas un étendard »

En France, où parler de racisme est peut-être encore plus compliqué qu’aux Etats-Unis, en raison d’une tradition républicaine longtemps aveugle aux différences, comment le public va-t-il réagir ? Il n’est pas impossible que certains et certaines opposent le modèle français au modèle américain, jugeant Black-ish « obsédé par la race », comme souvent dès que ces sujets sont abordés dans l’hexagone.

Une critique à laquelle Anthony Anderson répond très sereinement : « Pour celles et ceux d’entre nous qui sont jugés par notre seule apparence, et pas sur le contenu de notre personnalité, mais simplement sur leur couleur de peau, c’est une réalité dans laquelle nous vivons, avec laquelle nous devons composer. Mais ce n’est pas un étendard non plus. Nous faisons tous et toutes partie de l’humanité. »