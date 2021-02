Le film a été écrit, interprété et coréalisé par Inès Reg et Kevin Debonne, son mari à la ville

Inès Reg dans une comédie romantique Amazon. La plateforme de streaming annonce l’arrivée de Je te veux moi non plus, en exclusivité sur Prime Vidéo me 26 mars prochain.

Le film, écrit, interprété et coréalisé par Inès Reg et Kevin Debonne, son mari à la ville, raconte l’histoire de Nina et Dylan, meilleurs amis depuis toujours. L’un vit à Paris, l’autre à Biarritz. Alors que Nina débarque à Biarritz pour les vacances après sa rupture, elle a un déclic. Mais Dylan, qui a toujours pensé finir en couple avec elle, vient de commencer une histoire. Une trame somme toute bien classique pour une rom-com.

L’humoriste Inès Reg, passée par le Jamel Comedy Club, signe ici son premier film. Elle a connu un immense succès en 2019 avec son sketch diffusé sur Instagram, « C’est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie Kevin ? ».

