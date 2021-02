Daft Punk aura marqué les oreilles de beaucoup pendant près de trois décennies. — SIPANY/SIPA

S’il y a une nouvelle que l’on n’avait pas vu venir, c’est bien celle-là. Après 28 ans de carrière, le duo de musique électronique Daft Punk, l’une des têtes de gondole de la « French Touch », a annoncé avec fracas sa séparation ce lundi.

Inimitables, anonymes et pourtant reconnaissables entre mille avec leurs casques futuristes, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, de leurs vrais noms, ont marqué le paysage musical mondial à travers les années. Que ce soit par leurs albums personnels ou pour leurs nombreuses collaborations qui leur ont offert un public (encore) plus large (Pharrell Williams, The Weeknd, Nile Rodgers…).

Forcément, en près de trois décennies de succès, on ne manque pas de marquer les auditeurs partout dans le monde, rajoutez un peu de chauvinisme du fait que les « Daft Punk » sont français, et nous sommes persuadés que vous avez de beaux témoignages à nous offrir sur votre relation avec le groupe.

Concerts, morceaux, anecdotes personnelles ou souvenirs relatifs à leur musique, n’hésitez pas à nous raconter ce que vous inspire le groupe, en guise d’adieu. A moins que tout ça ne soit qu’une stratégie pour marquer le monde de la musique, « One more time » ?