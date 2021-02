«Les Chevaliers du Zodiaque» reviennent pour une BD 100% inédite 100% officielle 100% française en 2022 — 2021 - Masami Kurumada / Akita Shoten Publishing / Editions KANA / ALQUIE-DOLLEN

Chaque semaine, l’animateur Sébastien-Abdelhamid Godelu propose l’émission Dans la légende sur Clique TV, où il revient, entouré de spécialistes, sur une « légende » de la pop culture. Le dernier numéro était consacré à Saint Seiya, alias Les Chevaliers du Zodiaque, et s’est conclu sur une exclusivité : l’annonce d’une BD inédite et française pour 2022, éditée chez les éditions Kana et avalisée par l’auteur original Masami Kurumada.

Un passionné au crayon

Si Saint Seiya a surtout brillé dans les années 1980 avec le manga original et son adaptation animée, l’univers n’a jamais cessé d’être exploité avec nombre de dérivés (Lost Canvas, Episode G, Santia Shô, Omega), une suite officielle toujours en cours (Next Dimension), et même un reboot de sinistre mémoire sur Netflix. Le spin-off français sera scénarisé par Arnaud Dollen et dessiné par Jérôme Alquié, qui n’a pas manqué d’exprimer sa joie et sa fierté, lui, qui a fait ses armes avec des fan arts et artbooks sur la série.

EXCLU DANS LA LEGENDE : en 2022, une nouvelle BD officielle de l'univers #SaintSeiya va sortir, et elle est... réalisée par des Français. On a même un visuel inédit. Info @EditionsKana @SAbdelhamid pic.twitter.com/rjGq4Ucfri — Clique TV (@cliquetv) February 20, 2021

« Ceux qui me connaissent savent quelle passion immense je nourris pour les aventures des Chevaliers du zodiaque depuis leur apparition dans le Club Dorothée, écrit-il sur Facebook. Elles m’ont passionné, créé et développé mon imaginaire, et grâce à la qualité graphique de la série, elles m’ont aussi d’une certaine façon appris à dessiner. Vous pouvez être certains que je mettrai toutes mes forces dans cet excitant projet pour que vous aussi, fans de la première heure ou découvreurs récents, vous puissiez vibrer en retrouvant les hauts faits d’armes et les grands moments d’émotion qui font l’essence même de cet animé/manga. »

Goldorak Go ! pour 2021

Jérôme Alquié n’est pas à son coup d’essai nostalgique, il vient de terminer Capitaine Albator – Mémoires de l’Arcadia, série en trois tomes également chez Kana. Cette aventure inédite du corsaire inaugurait en fait une nouvelle collection de l’éditeur, « Classics », consacrée aux héros de notre enfance. Enfin, de l’enfance des trentenaires et quarantenaires. Un certain Goldorak est ainsi attendu pour l’automne 2021, sous la plume de Xavier Dorison et le crayon de Denis Bajram, Brice Cossu et Alexis Sentenac. Il s’agira cette fois d’un one-shot situé à une époque où la guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Mais lorsque surgit le plus puissant des golgoths, l’humanité n’a plus qu’un seul espoir : Les Chevali… non, Goldorak on a dit !