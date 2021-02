L’artiste jamaïcain U Roy, de son vrai nom Ewart Beckford, est décédé à l’âge de 78 ans, a confirmé sur Twitter le label Trojan Records, sans préciser les causes de sa mort. « Nous sommes tristes de vous annoncer que ce pionnier DJ qui a révolutionné la musique jamaïcaine dans les années 1970, est décédé hier en Jamaïque », a écrit le label.

We are very sad to announce that pioneering DJ who revolutionised the sound of Jamaican music in the early Seventies – Ewat Beckford aka U Roy has passed away at the age of 78 yesterday in Jamaica.



