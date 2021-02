Après avoir sorti deux premiers singles, dont le survolté Bateaux-Mouches, Eddy de Pretto a dévoilé mercredi la pochette surprenante de son nouvel album A Tous les bâtards, dont la sortie est prévue le 26 mars. Il s’agit d’un portrait du chanteur réalisé par l’un de ses fans. Que l’on apprécie le trait ou non, le dessin interpelle, et c’est justement le but.

« Depuis la sortie de Cure, on m’envoie régulièrement des fan arts qui me touchent, me dérangent, me font rire, explique le chanteur sur Instagram. Dans celui-ci j’ai été étonné de me trouver si bizarre dans le regard de quelqu’un d’aussi bienveillant. C’est sa vision de moi que j’ai voulu mettre en avant. Car finalement on est tous le bizarre de quelqu’un. »

« Inverser la tendance et d’en être fier »

L’étrangeté, et la différence, sont d’ailleurs les thèmes de ce nouvel album qui s’adresse aux « bâtards ». « C’est une ode aux gens d’à côté, aux bizarres, aux freaks, aux étranges. Un cri de rassemblement, une réappropriation d’un terme jugé négatif, pour interpeller et en faire une force, écrit Eddy de Pretto. Souvent on m’a fait sentir différent de la norme dans laquelle j’évoluais, et j’ai porté ça comme un véritable fardeau. Aujourd’hui ce titre d’album est une manière pour moi d’inverser la tendance et d’en être fier. Mais aussi d’appeler à réunir celles et ceux qui m’ont entendu sur mon 1er album et (j’espère) accueillir de nouveaux et nouvelles bâtard.es qui se retrouveront dans ce 2ème… »

En plus de la sortie de cet album, le chanteur a annoncé en janvier une grande tournée des Zéniths à l’automne 2021, si les conditions sanitaires le permettent.

