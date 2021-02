Angèle lance une tombola solidaire avec KickCancer pour aider la recherche contre le cancer de l'enfant. — LAURENT VU/SIPA

Ce mardi, journée internationale du cancer de l’enfant, la chanteuse Angèle lance avec KickCancer une tombola solidaire. « Les fonds collectés seront consacrés au financement de projets de recherche européens axés sur le cancer de l’enfant et au financement de la partie belge d’essais cliniques européens dans les huit centres belges d’oncologie pédiatrique », explique le communiqué de presse de l’opération.

De son côté, la chanteuse a offert deux prix pour cette tombola : un piano sur lequel elle a composé de nombreux titres de son album Brol, ainsi qu’une box collector Brol la suite signée et un sweat dédicacé. Mais ce n’est pas tout, de nombreux artistes ont apporté leur soutien à cette opération, comme Aya Nakamura, Dua Lipa, Damso, Christine and the Queens ou encore Pierre Niney.

Une tombola solidaire de 22 lots

Parmi les lots se trouvent un double disque de platine de Racine Carré de Stromae, les santiags de Julien Doré dans son clip Nous, un manuscrit d’une chanson de Pomme, le disque de platine d’Aya Nakamura pour Nakamura… En tout 22 lots constituent cette tombola. « Je suis heureuse de me séparer de mon piano si je peux, de cette manière, contribuer à la lutte contre le cancer des enfants, a expliqué Angèle, ambassadrice de la fondation KickCancer depuis 2019. Les artistes et personnalités publiques que j’ai pu rassembler sont également très enthousiastes à l’idée de soutenir la mission de KickCancer. C’est vraiment formidable qu’ils aient accepté de s’engager pour une bonne cause en Belgique. »

Pour participer à cette grande tombola et soutenir la fondation, cela se passe sur le site naojo.com, jusqu’au 23 mars.