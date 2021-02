Cyril Lignac au village de Roland-Garros en 2016 — NIVIERE/SIPA

Cyril Lignac va-t-il à nouveau régner sur les librairies cette année ? En 2020, le chef cuisinier a publié trois éditions de sa collection de livres de recettes intitulée Fait maison, dont le premier numéro s’est écoulé à 421.448 exemplaires, le plaçant à la quatrième place des ouvrages les plus vendus de l’année. Fort de ce succès, celui qui a réalisé plus de cent recettes en direct sur M6 lors du premier confinement va renouveler l’expérience avec un nouveau tome dédié à la pâtisserie.

« On a décidé de s’enfermer à la maison et de préparer le nouveau livre Fait maison, on ne sait pas quand est-ce qu’il sortira. Mais en tout cas, le Fait Maison spécial pâtisserie, vous allez voir toutes les recettes super simples, pratiques et qu’on adore, a déclaré Cyril Lignac dans une story postée sur son compte Instagram. On a les recettes et on est prêts à démarrer pour un mois de travail. »

Cette collection de livres se base sur les recettes que le chef a concoctées en direct sur M6 dans son émission Tous en cuisine. Lancée à l’aube du premier confinement au mois de mars, l’émission avait connu un véritable succès avec deux millions de fidèles lors de la première saison, soit 11,2 % du public, rapporte Puremédias. Depuis, Cyril Lignac a relancé le programme à deux reprises, de fin août à début octobre puis lors des fêtes de fin d’année.