Le couple de tueurs à gage le plus célèbre des Etats-Unis reprend du service. Cette nuit, l’acteur Donald Glover a annoncé sur Instagram qu’il tiendrait l’un des deux rôles principaux dans une série tirée du film Mr & Mrs Smith pour Amazon Prime Video. Phoebe Waller-Bridge, créatrice, scénariste et productrice de Killing Eve et Fleabag, lui donnera la réplique.

« Donald et Phoebe sont deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce le sera pour le public du monde entier, que ces deux forces de la nature collaborent au sein de l’équipe », a annoncé Jennifer Salke, cheffe des studios Amazon, dans un communiqué.

Sortie prévue en 2022

Sorti en 2005, le film dans lequel Brad Pitt et Angelina Jolie sont tombés amoureux avait été un vrai succès commercial avec plus de 450 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Dans le scénario, lui est exécuteur pour une organisation secrète et elle est tueuse à gage. Alors que chacun ignore l’activité de l’autre, le couple se retrouve en compétition sur une même mission.

La série, dont la production est confiée à New Regency, déjà à l’œuvre sur le long-métrage de Doug Liman, devrait être disponible sur Amazon Prime Video en 2022. Phoebe Waller-Bridge et Donald Glover en seront également les producteurs exécutifs.

Mr & Mrs Smith, ce n’est pas qu’un film avec Brad Pitt et Angelina Jolie puisqu’un long-métrage d’Alfred Hitchcock, sorti en 1941 en France sous le titre Joies matrimoniales, portait déjà ce nom outre-Atlantique. Robert Montgomery et Carole Lombard incarnaient alors le couple mythique. 55 ans plus tard, une série diffusée sur CBS empruntait également ce nom mais n’a eu le droit qu’à une seule saison de treize épisodes.