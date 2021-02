CEREMONIE Les Victoires de la musique font souvent débat non seulement à cause des résultats mais aussi à cause des choix de catégories

Angèle, lors des 35e Victoires de la musique — L.Vu/Sipa

Les Victoires de la musique 2021 rendent leur verdict ce vendredi soir.

Parmi les nombreuses catégories, certaines prêtes à débat.​ 20 Minutes a demandé aux six artistes nommés dans les catégories Révélations d’imaginer une catégorie rêvée pour les Victoires.

Souvent Victoire varie, bien fol qui s’y fie. L’adage populaire (ici débarrassé de son sexisme) est toujours aussi vrai alors que l’édition 2021 des Victoires de la musique rend son verdict vendredi soir. Au-delà du palmarès ou de la qualité de la cérémonie, les amateurs de musique et de trophées scrutent chaque année les catégories. Il y a celles qui disparaissent, celles qui apparaissent, celles qui fusionnent, celles qui changent de nom…

Au cœur des débats il y eut par exemple la question du hip-hop. Lui faut-il une Victoire à part comme le rock ou la chanson ? Faut-il dire « musiques urbaines » ou « rap » ? Il y a aussi la question du genre des nommés. Est-ce une bonne idée de diviser les artistes en fonction de leur genre ? Quid des groupes ou duo ?

Catégories à imaginer

Ces questions ne sont pas qu’anecdotiques. La manière dont la profession se congratule en dit long sur la manière dont elle se perçoit. Une cérémonie doit évoluer en même temps que l’art qu’elle représente.

Pour donne un peu d’air et d’idées aux instigateurs des Victoires, 20 Minutes a demandé aux six artistes nommés dans les catégories Révélations leur catégorie « rêvée ».

Hervé : La Victoire du mixage et du mastering

« Je parle souvent du mixage et du mastering, je travaille avec Julien Delfaud, c’est un monstre, c’est mon frère, le mixage c’est important ! C’est central, tu ne peux pas faire sans ça. Je dirais donc peut-être mixer, réalisateur. Mais il y a un truc de l’ombre aussi. On ne peut pas parler en leur nom, c’est à eux qu’il faut demander. Je ne sais pas s’ils aimeraient qu’on vote pour ou contre leur travail. »

Hatik : La Victoire du compositeur

« Est-ce qu’il y a une catégorie compositeur de l’année​ ? Si elle n’existe pas c’est celle-là. Nous on chante mais il y a aussi ceux qui composent. »

Yseult : La Victoire qui ne catégorise pas

« Mon plus grand rêve ce serait qu’on n’ait pas à souligner que » pour la première fois depuis plus de 30 ans trois femmes noires sont nommées aux Victoires «. Mon plus grand rêve serait qu’il n’y ait plus de catégories par rapport au genre, qu’on arrête ça. On est des artistes. Et aussi, ce serait qu’on arrête de parler des rappeurs comme si ce n’était pas des artistes. Il faut considérer ces artistes au même niveau que ceux qui sont dans d’autres directions musicales. »

Clou : La Victoire des « gens qu’on ne voit pas »

« Ce serait vraiment super de récompenser les personnes de l’ombre, qui changent tout et dont on ne connaît pas l’identité, qui ne se la racontent pas. Ce serait formidable de récompenser ces gens qui bossent comme des fous derrière l’artiste qui, ensuite, disent » Ouais, j’ai tout fait tout seul « (rires). »

Noé Preszow : La Victoire des meilleures réalisations, arrangements et mixage

« On sait à quel point la réussite d’un album tient tout autant à sa réussite sonore qu’à l’écriture et à l’interprétation des chansons. Il y a d’ailleurs parfois des albums dont la qualité est principalement sa réalisation. Lorsqu’un clip est réussi, on salue autant son.sa réalisateur.trice que l’auteur de l’idée originale. Eh bien c’est un peu le même principe. Le réalisateur.trice est celui.celle qui « rend réel » le fantasme de l’artiste principal. Et, bien sûr, parfois (et de plus en plus souvent), le réalisateur (ou co-réalisateur) est l’artiste principal. »

Lous and the Yakuza : La Victoire du meilleur album alternatif

« Il y a de plus en plus d’hybridation musicale chez les artistes contemporains. C’est important qu’ils soient représentés et qu’ils aient leur place dans le paysage musical. »