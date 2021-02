L'acteur chileno-américain Pedro Pascal, en octobre 2019. — Mark Von Holden/AP/SIPA

De la fantasy moyenâgeuse à l’action postapocalyptique. Pedro Pascal et Bella Ramsey, qui incarnaient Oberyn Martell et Lynna Mormont dans Game of Thrones, joueront Joel et Ellie, les personnages principaux de The Last of Us, révèle le site Deadline.

La série, mise en chantier par HBO, sera une adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom. L’intrigue devrait reprendre la trame du premier volet de la saga.

Pas de problème a priori pour « The Mandalorian »

L’action se déroulera vingt ans après l’anéantissement de notre civilisation. Joel, un survivant, aura pour mission d’aider Ellie, une adolescente qui représente le dernier espoir pour l’humanité, à s’échapper d’une zone de quarantaine.

Deadline précise que le tournage de The Last of Us ne devrait pas empêcher Pedro Pascal de continuer à apparaître dans The Mandalorian, série de Disney + dérivée de la saga « Star Wars ».